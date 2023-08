Kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland stadfestar til NRK at selskapet vil gå til sak mot staten.

Mowi er eit av verdas største sjømatselskap.

– Me vil reisa sak mot staten via Oslo tingrett, fordi me meiner botnfrådraget knytt til lakseskatten er diskriminerande og i strid med EØS-reglane og dei fire fridomane, inkludert fri flyt av kapital, seier Mowi-sjef Ivan Vindheim til E24. Det var dei som melde om søksmålet først.

Han meiner regjeringa har vore tydlege på at det er dei fem store lakseselskapa dei vil ramma.

Vindheim meiner det er i strid med EØS-reglane at dei minste selskapa skal sleppa å betala skatt, og viser til konkurransereglane i EØS-avtalen.

Oppdrettsselskapet Mowi vil gå til sak mot staten fordi dei meiner lakseskatten ikkje er rettferdig. Foto: Mowi / NPK

– Me hadde allereie ein grunnrenteskattmodell i Noreg som fungerte utmerka og som var nøytral når det gjaldt storleiken på selskapa. No har regjeringa innført ei ordning som er diskriminerande. Me krev likskap for lova, seier han.

Stortinget vedtok i mai å innføra grunnrenteskatt på havbruk med 25 prosent med verknad frå 1. januar 2023. Opphaveleg var forslaget frå regjeringa ein skatt på 40 prosent.

Varsla politisk omkamp

– No får me innført ein grunnrenteskatt på havbruk. Det er riktig, sa Jonas Gahr Støre til NRK då det vart klart at det var fleirtal for lakseskatten på Stortinget i mai.

Det var så jamt at partiet Pasientfokus med sin eine representant avgjorde ei sak på Stortinget.

Det var Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Venstre og Pasientfokus som var einige om skatten. I tillegg stemte Raudt med fleirtalet då grunnrenteskatten for havbruksnæringa vart vedteken.

Finansminister og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum sa då til NRK at han er glad for å ha fått på plass ei tverrpolitisk løysing i ei sak han meiner er av historisk betydning.

SV ønskte at grunnrenteskatten skulle vera på 40 prosent, slik regjeringa opphaveleg føreslo, men Vedum avviste omkamp.

– Skattesatsen blir ståande, seier Vedum.

Frp og Høgre meinte forsikringa hans var lite verdt og frykta at lakseskatten på sikt vil bli oppjustert. Høgre varsla at dei ønskjer omkamp om lakseskatten.

Då grunnrenteskatten først blei annonsert hausten 2022 rasa lakseselskapa på børsen. Men i mai i år, då nyheita om at skatten blei justert ned til 25 prosent kom steig aksjane igjen.

Mowi steig 6 prosent og Salmar 8 prosent.

Kutt og rekordår

I juni varsla Mowi at dei droppa investeringar i Noreg på 5 milliardar kroner etter lakseskatt-kompromisset på Stortinget.

Det vart då varsla at 1400 årsverk blei ramma, mellom anna ved eit nytt anlegg på Varaldsøy i Kvinnherad.

Men i 2022 hadde dei sitt beste år nokosinne.

Resultatet før skatt var på ein milliard euro, rundt 10,8 milliardar kroner.

Det var første gong i selskapets 60 år lange historie at Mowi opplever ei inntening på over ein milliard euro, stod det i ei børsmelding.

I 2022 produserte Mowi 464.000 tonn laks. det var 4000 tonn meir enn det som var estimert eit år tidlegare.

Fakta om grunnrenteskatt Ekspander/minimer faktaboks Grunnrenteskatt betales av inntekter man får ved å utnytte fellesskapets naturressurser, slik som vann, vind og hav. Kommer fra det engelske uttrykket «ground rent», altså jordleie eller landleie.

Når det er satt opp en vindmøllepark i et fjellområde eller bygget et lakseanlegg i en fjord, er ikke området fritt tilgjengelig for andre. Tilgangen til naturressursene er begrenset, og det begrenser konkurransen. Dermed er det lettere å få ekstraordinært høye inntekter i næringer som utnytter naturressurser.

Grunnrenteskatt skal betales av inntekter selskapene får utover det de normalt kan forvente av sine egne investeringer og arbeidsinnsats, som følge av denne fordelen. Grunnrenteskatt kalles også superprofitt. (Kilde: NTB)

