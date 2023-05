Høyre vil ha omkamp om lakseskatten

– Det ligger i kortene at vi vil prøve å få til en bedre løsning dersom vi får muligheten til det, sa Høyres finanspolitiske talsperson Helge Orten da lakseskatten ble behandlet på Stortinget onsdag.

Varselet om en mulig politisk omkamp kom som et svar på et spørsmål fra SVs Torgeir Knag Fylkesnes:

– Vil det være et poeng for Høyre å senke skatten ytterligere og bidra til mer uforutsigbarhet, spurte SV-representanten.

– Ja, det vil være et poeng for oss å senke skatten ytterligere. Skattenivået bør ned. Vi vil også se på innretningen av modellen, svarte Orten.

Til Rødts Marie Sneve Martinussen som utfordret ham om det samme, la Orten til at Høyre også vil «utrede andre modeller for at næringen kan bidra noe mer».