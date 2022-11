Driftsresultatet på 831 millioner kroner er en økning på 44 prosent fra samme periode forrige år.

Dette er høyeste omsetning i noe kvartal i konsernets historie.

Sterk etterspørsel etter sjømat har ført til vesentlig bedre prisoppnåelse for konsernets hovedprodukter sammenlignet med samme periode forrige år.

I børsmeldinga skriver Lerøy at lakseprisen har falt betydelig siden andre kvartal, men at den fortsatt er høyere enn i fjor. Selskapet estimerer at selskapet vil ha slaktet 202.000 tonn (GWT) laks og ørret i 2023.

Dette er en reduksjon på 5000 tonn sammenlignet med forventet resultat for hele 2022.

Tallene presenteres uka etter Lerøy Seafood Group varslet permittering av 339 ansatte ved tre av sine anlegg fra nyttår.

Oppdrettsgiganten begrunner permitteringene med regjeringens ønske om å innføre grunnrenteskatt på havbruk fra og med nyttår.

Den kalles også lakseskatt, fordi det er i lakseoppdretten overskuddet skal skattlegges hardere.

Fakta om grunnrenteskatt for havbruksnæringen Ekspandér faktaboks Effektiv sats på 40 prosent.

Gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

Bunnfradrag på 4.000-5.000 tonn sikrer at kun de største aktørene betaler grunnrenteskatt.

Skal gjelde fra 1. januar 2023, foreslår regjeringen.

Vil gi mellom 3,6 og 3,8 milliarder årlige i skatteinntekter.

Inntektene skal fordeles likt mellom stat og kommuner.

Forslaget er sendt på høring med frist 3. januar.

Vil at lakseskatt utsettes

Lerøy opplever at forslaget har svakheter som er preget av manglende innsikt i næringens dynamikk.

Konsernleder Henning Beltestad sier regjeringens forslag fører til usikkerhet og brudd på tillit.

– Konsekvensene er svært alvorlige for Lerøy og våre ansatte, og vår forventning er at implementering av forslaget utsettes slik at en grundig høringsrunde kan gjennomføres med påfølgende behandling og brede forlik i Stortinget, sier Beltestad.

Konsernleder Henning Beltestad. Foto: Trygve Hellestræ / NRK

Hjørnesteinsbedriften Lerøy Aurora på Skjervøy permitterer 158 av sine ansatte om en drøy måned. Da vil det kun gjenstå 22 ansatte på anlegget.

Daglig leder Kurt-Einar Karlsen har tidligere sagt til NRK at det ikke er mulig å få nye kontrakter for bearbeiding av laks.

Daglig leder ved Lerøy Aurora, Kurt-Einar Larsen. Foto: Hans-Ludvig Andreassen / NRK

– Å være i en situasjon der jeg er nødt til å gi permitteringsvarsel til de samme ansatte som har vært med å bygge eventyret på Skjervøy, synes jeg er helt forferdelig, sa Karlsen.

Lerøy Seafood Group ASA hadde i 2021 et resultat etter skatt på 1,42 milliarder kroner. Selskapet betalte ut 1,49 milliarder i ordinært utbytte til sine eiere. Selskapet har 74 prosent egenkapital.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, har uttrykt bekymring for konsekvensene av grunnrenteskatten på toppen av de skatteutgiftene som allerede eksisterer.

Han mener regjeringen bør utsette innføringa, og gjennomfør en skikkelig konsekvensutredning av forslaget før det sendes til Stortinget.

– Norske private eiere og vanlige folks arbeidsplasser er grunnstammen i norsk næringsliv, og livsgrunnlaget for mange kystsamfunn, sa Almlid til NRK da permitteringsvarselet til Lerøy ble kjent.