Lærerstudenter vil ikke jobbe som lærere

– Hvis jeg heller går veien mot å bli en akademiker, så kan det hende jeg slipper den dårlige samvittigheten. Da kan jeg heller kan jobbe meg oppover systemet, og endre det.

Det sier 24 år gamle Andrea Cecilie Kristensen Wisbech. Hun går siste året grunnskolelærerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet i Bergen.

I tillegg til mastergraden har hun også søkt seg inn på en forskerlinje ved skolen.

Som flere andre lærerstudenter er hun er nemlig usikker på om hun faktisk vil jobbe som lærer.

Studentorganisasjon: – Ikke overrasket

– Senest denne uken fortalte en av mine medstudenter meg at hun visste at hun ikke skulle bli lærer, men for å få stipend må man fullføre hele graden. Da var det bedre for henne å fullføre, når hun først har kommet tre år ut i studiet, sier Wisbech.

Årets Studiebarometer underbygger misnøyen. Der var grunnskolelærerstudentene og lektorstudentene blant de minst fornøyde.

– Jeg er ikke overrasket over at det er studenter som vurderer å slutte i løpet av studiet, sier Lars Strande Syrrist, leder i Pedagogstudentene.

Syrrist er selv nyutdannet lærer i år. 29-åringen forteller at flere nyutdannede lærere ikke vil jobbe som lærer.

– Det er en tendens vi har sett over tid, og som vi også har undersøkt årsaken til. Flertallet føler at utdanningen ikke har gjort dem godt nok rustet til å starte i yrket som lærer, sier Syrrist.

IKKE OVERRASKET: Lars Strande Syrrist er leder i studentorganisasjonen Pedagogstudentene. Han er ikke overrasket over at lærerstudenter vurderer å slutte. Foto: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Trekker frem lønn og dårlig motivasjon

Syrrist trekker også frem lønn, motivasjon og praksis, som årsaker til at noen bestemmer seg for at de ikke vil jobbe som lærere.

– Over halvparten av de som velger å ikke starte som lærer når de er ferdigutdannet, oppgir lønn som årsak. Vi trenger også mer og bedre praksis.

I Gnist-rapporten til regjeringen fra 2016 kom det frem at en av fire nyutdannede ikke begynte å jobbe som lærer.

Den samme rapporten viser også at en av seks lærere sluttet i løpet av de første seks årene i jobben.

HVL: Høgskulen på Vestlandet i Bergen har en rekke ulike lærerutdanninger. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Støtter lærerstreiken

For dårlig lønn og mangel på motivasjon, har også blitt trukket frem av Utdanningsforbundet, som noen av årsakene til den pågående lærerstreiken.

En streik som både Wisbech og Syrrist støtter.

Syrrist, som akkurat er nyutdannet, ønsker selv å gå inn i yrket.

– Selv om jeg ikke jobber som lærer ennå, er jeg fortsatt motivert for jobb i skolen.

– Så lærerstreiken svartmaler ikke yrket for deg som nyutdannet lærer?

– Nei, ikke i det hele tatt. Den er på sin plass. Vi skal være med å forme fremtidens samfunn, og da må vi ha kompetente lærere som er motiverte og får den konkurransedyktige lønnen de fortjener.

LÆRERSTREIK I BERGEN: Bergen er kommunen som er hardest rammet av lærerstreiken. Her er Bente Myrtveit og Steffen Handal i Utdanningsforbundet og klubbleder Synnøve Kirkebø utenfor Gimle skole i Bergen. Foto: Charlotte Haarvik Sanden / NRK

KS: – Lønnen er med på å sikre rekruttering

Frode Kyrkjebø, er daglig leder i KS Vestland og motparten i streiken. Han mener forslaget de har lagt i bordet under årets lønnsoppgjør prioriterer unge nyutdannede lærere.

– Som nyutdannet lærer vil du få et lønnsløft på 36 000 kroner. Det gir en nyutdannet lærer med masterutdanning 560.000 kroner pluss i årslønn, og vi mener det er med på å sikre rekruttering til læreryrket.

Han legger til at 40 prosent av lærerne som ikke lenger er i undervisningsstillinger, fremdeles er knyttet til undervisningssektoren.

– Så har vi en ulik oppfatning av det med kvalifiserte lærere. Vi legger opplæringsloven og tall fra Utdanningsdirektoratet til grunn, mens Utdanningsforbundet gjerne ønsker å bruke den klassiske lærerutdanningen for å definere en kvalifisert lærer.

Lærerstreiken har pågått siden slutten av juni. Rundt 3.500 lærere er ute i streik.

Fra og med tirsdag neste uke blir det en kraftig opptrapping. Da vil rundt 6500 lærere være i streik.