Lærerstreiken trappes kraftig opp

Nesten 3000 medlemmer i Utdanningsforbundet tas ut i streik, melder forbundet i en pressemelding.

– Det har vært kontakt med Riksmekleren, men så langt har dette ikke gitt noe resultat. Vi kommer til å fortsette streiken helt til vi får på plass en bedre løsning for lærerne.

Det sier Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, i pressemeldingen.

– Det er tusenvis av elever som berøres og noen av dem har nå vært rammet lenge, men jeg registrerer ingen vilje fra arbeidsgiver KS til å komme oss i møte. De bruker tid og krefter på å bortforklare fakta og bagatelliserer verdien av lærerutdanning.

Disse skolene rammes av streik tirsdag ARENDAL KOMMUNE:

Asdal skole

Birkenlund skole

Hisøy skole 1-10 skoler

Moltemyr skole

Nedenes skole

Roligheden skole barne-/ungdomstrinnet

Stinta skole barne- og ungdomstrinnet

Stuenes skole barne- og ungdomstrinn BERGEN KOMMUNE:

Blokkhaugen skole

Breimyra skole

Garnes ungdomsskule

Holen skole

Hop oppveksttun skole

Kirkevoll skole

Kjøkkelvik skole

Kyrkjekrinsen skole

Lynghaug skole

Mjølkeråen skole

Nattland oppveksttun - skole

Ny krohnborg skole

Olsvik skole

Ortun skole

Rothaugen skole

Rå skole

Rådalslien skole

Sandgotna skole

Skranevatnet skole

Storetveit skole

Ytrebygda skole

Åstveit skole BODØ KOMMUNE:

Alstad barneskole

Aspåsen skole

Bankgata ungdomskole

Bodø kulturskole

Bodøsjøen skole

Grønnåsen skole

Hunstad barneskole

Kjerringøy oppvekstsenter avd skole

Løpsmark skole

Mørkvedbukta skole

Mørkvedmarka skole

Rønvik skole

Saltstraumen skole

Saltvern skole

Skaug oppvekstsenter

Skjerstad oppvekstsenter

Tverlandet skole

Østbyen skole BÆRUM KOMMUNE:

Anna Krefting skole

Bekkestua barneskole

Bjørnegård skole

Blommenholm skole

Bryn og Hammerbakken skole Bryn skole

Bryn og Hammerbakken skole Hammerbakken skole

Eikeli skole

Eiksmarka skole

Eineåsen skole avdeling Gommerud

Emma Hjorth skole

Evje skole

Gjettum skole

Grav skole

Gullhaug skole

Haslum skole

Hauger skole

Hosle skole

Hosletoppen skole

Hundsund ungdomsskole

Høvik skole

Høvik verk skole

Jar skole

Jong skole

Levre skole

Lommedalen skole

Lysaker skole

Løkeberg skole

Mølladammen ungdomsskole

Oksenøya skole

Ringstabekk skole

Rykkinn skole

Skui skole

Snarøya skole

Stabekk skole

Storøya skole

Tanum skole

Vøyenenga skole

Østerås skole GJØVIK KOMMUNE:

Bjørnsveen ungdomsskole

Blomhaug skole

Fredheim skole

Kopperud skole

Snertingdal skole



HARSTAD KOMMUNE:

Bergseng skole

Harstad skole 1 - 7 skole

Kanebogen skole

Kila skole

Medkila skole

Seljestad barneskole

Stangnes skole

Sørvik skole

Øyriket oppvekstsenter avd skole HAUGESUND KOMMUNE:

Austrheim skole

Gard skole

Hauge skole

Rossabø skole

Skåredalen skole

Solvang skole INDRE ØSTFOLD KOMMUNE:

Askimbyen skole

Båstad skole

Grøtvedt skole

Hovin skole

Knapstad barne- og ungdomsskole

Korsgård skole

Mysen skole

Rom skole

Spydeberg skole

Trømborg skole



LILLESTRØM KOMMUNE:

Asak skole

Bingsfoss ungdomsskole

Bråtejordet skole

Frogner skole

Kjeller skole

Stav skole

Sten-tærud skole

Vigernes skole

Åsenhangen skole MODUM KOMMUNE:

Buskerud skole

Enger skole

Modum kommune undervisningskontoret

Stalsberg skole

Sysle skole

Vikersund skole MOLDE KOMMUNE:

Bergmo ungdomsskole

Skjevik barne- og ungdomsskole

Vågsetra barne- og ungdomsskole MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE:

Romsdal videregående skole NORDLAND FYLKESKOMMUNE:

Bodin videregående skole

Bodø videregående skole PORSGRUNN KOMMUNE:

Borge skole

Brattås skole

Brevik oppvekstsenter avd skole

Grønli skole

Heistadskolene avd barn

Heistadskolene avd ungdom

Klevstrand skole

Myrene skole

Stridsklev skole

Stridsklev ungdomsskole

Tveten skole

Vestsiden skole ROGALAND FYLKESKOMMUNE:

Bryne vidaregåande skule

Karmsund videregående skole STEINKJER KOMMUNE:

Egge barneskole

Egge ungdomsskole

Malm skole

Mære skole

Steinkjer skole

Steinkjer ungdomsskole STJØRDAL KOMMUNE:

Fosslia skole

Hegra barneskole

Kvislabakken skole

Lånke skole

Skatval skole TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE:

Breivang videregående skole

Heggen videregående skole

Kvaløya videregående skole TROMSØ KOMMUNE:

Grønnåsen skole

Sommerlyst skole

Tromstun skole TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE:

Byåsen videregående skole

Strinda videregående skole

Thora storm videregående skole

Tiller videregående skole

Trondheim katedralskole VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE:

Fagskolen Vestfold og Telemark avd Porsgrunn VESTLAND FYLKESKOMMUNE:

Årstad videregående skole VIKEN FYLKESKOMMUNE:

Lillestrøm videregående skole

Dønski videregående skole

Eikeli videregående skole

Nadderud videregående skole

Rosenvilde videregående skole

Rud videregående skole

Sandvika videregående skole

Stabekk videregående skole

Sørumsand videregående skole

Flest i Bergen

Bergen er kommunen hvor flest lærere er tatt ut i streik. 580 lærere ansatt i kommunen tas ut fra tirsdag.

– Vi har jo fått kritikk for at streiken har vært litt puslete, sier lokallagsleder i Utdanningsforbundet, Bente Myrtveit.

I Bergen vil totalt 1277 lærere være i streik fra tirsdag

– 667 i kommunen og 610 på fylkets videregående skoler i kommunen. Det er fortsatt ikke noe signal om at arbeidsgiverorganisasjonen har tenkt å ta ansvar for dette. Når vi nå trapper opp massivt, er det for å tydeliggjøre at vi er her.

Bente Myrtveit sammen med Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal. Foto: Charlotte Haarvik Sanden / NRK

– Vil få store negative konsekvenser

– Opptrappingen vil få store negative konsekvenser for enda flere elever som mister undervisning og en normal skolehverdag. Det er et stort ansvar Utdanningsforbundet tar på seg, sier KS sin arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i en pressemelding.

Han sier at KS presenterte et konkret forslag til løsning på streiken på et møte onsdag formiddag.

– Dette er et konstruktivt bidrag til å løse streiken slik at elevene kan komme tilbake på skolen igjen. Vi forventer at Utdanningsforbundet ser at KS i dette nye tilbudet strekker seg så langt det er mulig, sier Gangsø.

KS sin arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø. Foto: Torstein Bøe / NTB

Ber partene komme til forhandlingsbordet

Rektor på Bryne videregående skole Ingunn Folgerø håper partene snart kan finne en løsning.

– Jeg har vært tydelig på at jeg har et sterkt ønske om at partene setter seg til forhandlingsbordet. Det gjelder ennå.

– Vi snakker mye om psykisk helse, men elevene skal også ha en faglig kompetanse når de kommer ut. Det er viktig at vi får sving på det som gjelder arbeidsevne, arbeidsmoral, arbeidsvaner og fellesskap igjen. Så nå hadde jeg satt veldig pris på om partene kunne snakke sammen igjen.

Rektor ved Bryne videregående skole, Ingunn Folgerø. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Vil vise at de mener alvor

Streikleder i Trøndelag Inger Anne Sundbø mener det er naturlig med opptrapping.

– I den fasen vi er i nå så er det for å vise KS at vi mener alvor med det vi holder på med. Det at vi nå velger å ta ut medlemmer, både på videregående skoler i Trondheim, og på skoler i Stjørdal og Steinkjer er et signal om at streikeviljen vår er på topp og at vi forventer at KS tar dette på alvor og kommer tilbake til oss med et bedre tilbud.

– Hvordan tror du dette vil påvirke skolene?

– Jeg tenker at skolene må ta en vurdering på det når de ser på listene og hvilke uttak vi har gjort. Så blir det opp til hver enkelt skole hva de tenker at de får til av tilbud til enkelte klasser og enkelte elever.