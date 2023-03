KS og Utdanningsforbundet einige om 520 lærarmillionar

Utdanningsforbundet og KS er einige om at kommunar no kan gi lokale tillegg til lærarar. Kommunane har spart 520 millionar kroner på at lærarar ikkje fekk lønsauke frå 1. juni, men heller frå streiken vart avslutta 27. september.

Fleire politikarar har ønskt å gi den halve milliarden tilbake til lærarane, men det har KS (interesse- og arbeidsgivarorganisasjonen til kommunane) meint at bryt med hovudavtalen og derfor er ulovleg.

Utdanningsforbundet meinte at KS tolka avtalen for firkanta og at det var fullt mogleg for kommunane å bruka pengane på å gi lokale tillegg til lærarar.



Det førte til stor forvirring i fleire kommunar, men no har partane blitt einige.

– Eg er glad for at lokale politikarar reagerte og ville gjera noko med den urimelege «straffa» som gav lærarar og barnehagelærarar eit tap på tusenvis av kroner, seier Aina Skjefstad Andersen, forhandlingssjef i Utdanningsforbundet. Ho meiner det viser at dei tek rolla som arbeidsgivar på alvor.