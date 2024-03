Tirsdag er kronprinsregenten på plass i Bergen for å møte ungdommer på biblioteket og på en videregående skole.

– Det var veldig fint å få kongen hjem, sa kronprins Haakon da han møtte pressen tirsdag formiddag.

Besøket i Bergen kommer dagen etter han besøkte kong Harald på Rikshospitalet, der kongen er innlagt etter han ble syk på ferie i Malaysia.

– Han er fortsatt redusert og trenger å få tid til å bli bedre. Det er nok nødvendig at han blir på sykehuset en stund til, sier kronprinsregenten.

F.v.: Stabssjef i politiet Gustav Landro, ordfører i Bergen Marit Warncke, statsforvalter i Vestland Liv Signe Navarsete, kronprins Haakon og kulturbyråd Reidar Digranes. Foto: Silje Katrine Robinson / NTB

Skal evaluere kommunikasjon

Kronprinsregenten fikk også spørsmål om reaksjonene på at kongen dro på ferietur til Malaysia. Da fortalte kronprinsen at kongehuset blant annet skal evaluere kommunikasjonen fra Slottet.

– Jeg tror ikke at jeg ikke skal gå så mye inn på det. Det er en vurdering som han og legen har gjort, og som jeg tenker at er en avgjørelse som de må få ta. Samtidig er det ting ved dette som vi også kommer til å gå gjennom og se på: Gjorde vi ting som vi burde når det gjelder informasjon? Og det synes jo vi også er fint å ta en evaluering på internt.

Kronprins Haakon møtte opp på biblioteket i Bergen dagen etter at han besøkte kong Harald på sykehus. Foto: Silje Katrine Robinson

Kronprinsen forteller også at kong Harald har fått med seg all oppmerksomheten fra folket.

– Han legger jo merke til at det er oppmerksomhet rundt det selvfølgelig. Det er jo mange som har omtanke for kongen, og det er selvfølgelig hyggelig å få kjenne på den støtten og omsorgen.

Ungdom og kildekritikk

Kronprins Haakon ankom Bergen Offentlige bibliotek tirsdag formiddag. I tillegg til det store presseoppbudet, ble han møtt av ordfører i Bergen, Marit Warncke, statsforvalter Liv Signe Navarsete, kulturbyråd Reidar Digranes og politiets stabssjef Gustav Landro.

På biblioteket fikk kronprinsen møte elever som er med i prosjektet «Tenk om kildekritikk».

Kronprins Haakon med elever på biblioteket i Bergen. Foto: Silje Katrine Robinson / NTB

Klokken 12 tirsdag går veien videre til Amalie Skram videregående skole i Bergen.

Her er temaet det samme, og kronprinsen skal møte elever som jobber med kildekritikk, internasjonalisering og inkludering.

Slottet har informert om at kongen vil være sykmeldt i to uker. Kronprins Haakon vil i denne perioden fungere som regent.

Skal få permanent pacemaker

Lørdag ble det kjent at kongen hadde fått lagt inn en midlertidig pacemaker, for å gjøre hjemreisen fra Malaysia tryggere.

To dager senere, på mandag, opplyste kongehuset at kong Harald trenger en permanent pacemaker på grunn av for lav hjertefrekvens.

Overlege ved Oslo universitetssykehus forklarer hva permanent pacemaker er. Du trenger javascript for å se video. Overlege ved Oslo universitetssykehus forklarer hva permanent pacemaker er.

– Det er ikke et stort inngrep. Det foregår vanligvis med lokalbedøvelse. Da legges pacemakeren som et batteri på størrelse med en fyrstikkeske, under huden, gjerne i den venstre skulderregionen. Så går ledningene derfra og ned til hjerte, forklarte kardiolog Lars Aaberge ved Oslo universitetssykehus til NRK mandag.

Kongen er nødt til å være helt infeksjonsfri før den permanente pacemakeren kan opereres inn. Det kan dermed ta flere dager før han kan skrives ut av Rikshospitalet.