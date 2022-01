– Nettkapasiteten er den mest kritiske faktoren for elektrifiseringen av Norge. Strømnettet vil være nøkkelen til både klimatiltak, industriutvikling og nye arbeidsplasser over hele landet. I dag kan det ta mer enn 10 år fra en ny kraftlinje planlegges, til myndighetene gir konsesjon og nettet er ferdig bygget. Vi er enig i at konsesjonssøknader må behandles raskere. Samtidig må vi sikre gode prosesser hvor ulike interesser blir hørt. Det er såpass stor forskjell på sakene at vi tror det blir vanskelig å sette en felles tidsfrist på alle. Da er det viktigere å gi energimyndighetene større ressurser til saksbehandling, og at vi tar i bruk løsninger for å utnytte det eksisterende strømnettet mer effektivt. Vi har tidligere foreslått at staten bør bruke Selskapet for industrivekst (Siva) til å klargjøre industritomter med nettilgang.