Vi er knapt en uke inn i desember. Likevel har årets julekalender på NRK allerede skapt voldsomt engasjement.

For hva er egentlig greit å vise i en julekalender for barn? Skal det bare handle om koselig førjulstid?

Eller skal den gi et innblikk i livets harde realiteter som mange barn og voksne lever med hver eneste dag?

«Snøfall 2» gjør det siste, og høster både skryt og kritikk.

Kreftsyk mor

I serien møter vi ti år gamle Noah og moren hans.

Noah har skrevet brev til julenissen hvor han ønsker at hans kreftsyke mor skal bli frisk. Han er redd for at brevet ikke når frem i tide.

Dagbladet har intervjuet en mor med barn på fire og 11 år. De valgte å skru av etter to episoder.

«Å nei, ikke nå igjen, tenkte jeg da sønnen min og jeg satt hjemme og så premieren på 'Snøfall 2'», skriver enkemann og far Eivind Løvdal i en kommentar på NRK Ytring.

Løvdal skriver at konen hans døde av kreft for tre år siden, og at han nå føler at livet til ham selv og hans 11 år gamle sønn har blitt en «litterær klisjé».

Selv om han understreker at de begge tåler å lese eller se historier om familier hvor en av foreldrene er døde, mener han en slik familiesituasjon går altfor ofte igjen.

Kommunikasjonsansvarlig i NRK, Heidi Frogg, sier at før helgen hadde det kommet inn totalt 77 henvendelser fra publikum. 38 av disse var klager på serien.

Enkemann og far Eivind Løvdal mener både serier og bøker altfor ofte handler om barn som har mistet en forelder. Foto: Pia Sundnes

– Livet skjer

At det kommer kritikk mot tematikken i serien, kan være et uttrykk for at mange er ekstra vare for negative ting som kan ødelegge julen, mener Mirjam Østevold, familieterapeut på kreftavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus.

– Jul er forventning om glede, kos og gode følelser. Da kan det som er trist bli ekstra sårt for mange, sier hun.

– Burde barn bli skjermet for denne serien?

– Nei, jeg tror dette er en serie som kan vise noe om livet slik det faktisk er for mange.

– Tror barn tåler mindre enn de gjør

Heller ikke barnebokforfatter Endre Lund Eriksen mener at det er skadelig for barn å se på denne typen serier. Han har skrevet flere barnebøker, blant annet en bok om døden for barn.

– Vi voksne tror ofte at barn tåler mindre enn de gjør. Når vi skal snakke om vanskelige ting som døden putter vi det inn i metaforer som «bestemor har gått bort» eller «bestemor ligger og sover».

Barnebokforfatter Endre Lund Eriksen mener vi må tåle at TV-serier for barn tar opp triste og ubehagelige temaer. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Forfatteren tror at denne typen utsagn kan bidra til å skape frykt og usikkerhet, heller enn å trøste.

Han mener at barn trenger historier som den Snøfall 2 presenterer, fordi kreft og sykdom er temaer de uansett må forholde seg til før eller siden.

– De fleste barnehistorier handler om at noe truer julen eller at julen står i fare. Fordi det er trist med kreft, kan det også gi en anledning til å skape håp for barn.

Kritisk til «koselige glansbilder»

Familieterapeuten mener at serien kan være lærerik for både store og små.

– Livet skjer jo, og serien kan bidra til at barn får større innsikt og mer forståelse for hvordan andre barn kan ha det når det går mot jul. Det er ikke alle barn som bare kjenner på de varme følelsene, sier Østvold

– Og for barn som har kreft selv eller har kreftsyke i familien, kan det være fint å se at det er andre som ikke bare opplever kos rundt juleforberedelsene, sier hun videre.

Østervold er mer kritisk til serier som kun viser koselige glansbilder av juleforberedelser.

– Jeg tenker at mange voksne har vokst opp med noen julekalendere som ikke har speilet virkeligheten slik den faktisk er. Og disse kan kanskje ha gitt følelsen av utenforskap i familier som ikke har hatt det så lett.

Ti år gamle Noah håper brevet hans når fram til nissen før jul. I brevet ønsker han at den kreftsyke moren blir frisk. Foto: NRK

– Skjønner at det er vanskelig

Forfatterne bak serien sier det er helt bevisst at de tar opp et alvorlig tema i både denne og andre julekalenderserier.

– Vi skjønner at dette er vanskelig for mange å ta innover seg, men samtidig mener vi det er viktig å vise disse barna at vi andre ser at det ikke er så lett å håndtere alt som livet byr på, sier Ingrid Marie Hafstad, en av medforfatterne bak serien.

At kreftsyke foreldre ble et tema for årets serie skyldes at dette er noe veldig mange barn og unge opplever i Norge i dag, og at det ikke har blitt laget så mange serier for barn om dette.

– Julekalenderen er en serie mange ser sammen med hele familien. Da kan det være en gylden mulighet å bruke den til å snakke sammen om et viktig tema, sier Synne Teksum, en av de andre forfatterne.