– Det går heilt fint at vi ikkje skal ha pakkar. Det er bra for naturen, og så får vi meir tid med familien, seier Jakob H. Langeland.

I staden for ein pakke frå besteforeldra, synest niåringen tid til å spele kort kan vere like fint.

– Det er kjekkare andre enn å opne pakkar, for då får ein berre noko for seg sjølv, seier Jakob.

Foreldra Anne-Lise og Frank Petter H. Langeland er einige.

I fleire år har dei ønskt å kutte ut presangar, og i år gjer dei alvor av planane.

– Det er dyrt, det er travelt, og du sit att med litt bismak etter jula. Du føler du har brukt mykje pengar, og så er det kanskje ingen av presangane som heilt fell i smak, seier småbarnsmora frå Sande i Sunnfjord.

Økonomiprofessor håper på ny trend

I år blir det færre julepresangar under norske juletre enn i fjor.

Prisveksten i samfunnet, høge straumprisar og renta som stig, gjer at fleire har dårlegare råd.

Familien har fått mange positive tilbakemeldingar på at dei kuttar ut julegåver. Fleire har bestemt seg for å gjere det same, og det synest Anne-Lise er heilt topp. Foto: ERLEND BLAALID OLDEIDE / NRK

4 av 10 seier dei kjem til å bruke mindre pengar på gåver i år enn i fjor.

Kvar av oss vil legge att 12.170 kroner i butikkar i desember. Det er ein nedgang på 500 kroner frå i fjor, syner ferske tal frå Virke.

Samstundes går netthandelen til himmels. November 2022 ser ut til å bli den beste månaden for netthandel nokosinne. I årets to siste månader er det venta netthandel for 21,2 milliardar kroner.

Totalt kjem nordmenn til å handle for 66 milliardar kroner i desember. Det er 5 milliardar meir enn i 2019. Men grunna prisvekst og inflasjon gir det mindre varer for pengane.

Are Oust, professor i økonomi på NTNU, synest det er strålande at familiar kuttar ned på gåver.

– Ofte får folk gåver dei ikkje treng, så med tanke på den personlege økonomien og berekraft, så er det ein god ting å bruke mindre pengar på presangar, seier han.

Sjølv kutta han og dei vaksne i familien ut julegåvene for 20 år sidan.

Professoren håper gåvekutt kan bli ein ny trend, som også kan lette gåvepresset for dei som ikkje har så mykje å rutte med.

Foreldra til Jakob har snakka mykje om gåvekuttet. Sjølv synest 9- åringen det er heilt fint. Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

– Korleis kan ei slik utvikling i så fall påverke butikkane?

– Julehandelen er viktig for mange butikkar, så det kan nok forverre økonomien for dei. Men å støtte handelsstanden kan ikkje vere hovudpoenget når vi handlar inn til jul.

Senterleiar Wilhelm Tangerud ved Sogningen storsenter i Sogndal er ikkje bekymra for kjøpestopp.

– Men eg er frykteleg spent på årets julehandel, vedgår han, vel vitande om at auka rente og auka prisar har begynt å bite frå seg.

Vil ha julemagien tilbake

Galina Eriksen og familien i Sunnfjord har også slutta med «gåvebyting» for lenge sidan.

– Mange av vennene og familien vår bur langt unna, så vi sparar heller pengane til dei gongene vi møtest, seier trebarnsmora, som opphavleg kjem frå Bulgaria.

Galina og Øystein Eriksen vil heller ha tid i lag med familien enn å kjøpe mange presangar. Her med 16-åringen Martin (til venstre), Livia (8) og Simen (10). Foto: privat

Hos den norske delen av familien får borna gåver, medan dei vaksne kuttar det ut.

Elisabeth Offerdal frå Sørbøvåg i Sogn har også fått nok av alt kjøpepresset.

– Eg føler magien rundt jula blir vekke, seier ho.

I år gjer ho grep. Familiemora vil heller bruke tida og pengane sine på å gjere noko i lag med familien.

– Eg ynskjer meg at desember blir tatt tilbake, seier Offerdal.

Har hemmeleg nisse

I familien til Liva Sofia Devold Midtun har dei også fått nok av gåvemaset.

For nokre år sidan bestemte dei seg for berre å gi éin presang.

Kven du kjøper til, blir avgjort ved å trekkje ein lapp med eit namn på. På julaftan skal alle vere med å gjette kven gåva er frå, altså ein slags «hemmeleg nisse».

– Det blir ei artig greie og du må verkeleg bryne deg på kva du trur personen ønskjer seg, seier studenten.

Fremtiden i våre hender er glad for å høyre om gåvekutt. Dei viser til at dersom alle hadde same forbruk som nordmenn, ville vi trenge 3,6 jordklodar.

– Så vi er nøydde til å få ned forbruket ganske kraftig, seier Anja Bakken Riise i organisasjonen.