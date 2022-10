NHO spår at vi vil julehandle for 124 milliarder kroner

NHO Service og handel spår i en ny prognose at nordmenn vil julehandle for 124 milliarder kroner i løpet av november og desember.

I prognosen spår organisasjonen at hver nordmann bruker 12.047 kroner totalt i desember. Det er mer enn i fjor, men fordi prisene har steget får man likevel mindre varer for pengene.



Etter to år med vekst i julehandelen under pandemiårene 2020 og 2021, ventes det i år en julehandel som ligner mer på 2019, og en nedgang for de fleste bransjene.

Nedgangen i verdi er anslått til 2,4 prosent.

Årsaken er blant annet redusert kjøpekraft blant husholdningene, og at gjenåpningen av samfunnet etter pandemien gjør at man vil vri forbruket mot tjenester som mani mindre grad kunne kjøpe under julehandelen i 2021.

I år forventes det at redusert kjøpekraft hos forbrukerne vil gjøre at flere vil starte julehandelen under Black week med å jakte gode tilbud.

Med unntak av dagligvare og netthandel forventes det nedgang i omsetningen målt i kroner i de fleste bransjer.