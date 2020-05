Ingenting har skjedd to år etter at E16 ble kåret til «Norges verste vei»

E16 mellom Bergen og Voss blei kåra til «Norges verste vei» i en uoffisiell kåring i regi av NRK i 2018.

Omtrent 40.000 nordmenn bidro med sin stemme i kåringen, og en fagjury utarbeidet en liste med de verste veistrekningene i Norge.

Men ingenting av betydning har skjedd på de fem verstingstrekningene, viser en gjennomgangen NAF har gjort i år.

Har analysert de fem verste

– Vi har tatt opp de som var fem på topp, og resultatet er nedslående. For alle praktiske formål har det ikke så skjedd mye, sier Stig Skjøstad, NAF-direktør, til NRK to år etter kåringen.

Han sier at vedlikeholdsetterslepet stort sett er det samme som det var i 2018, og at arbeidet med planer går for treigt.

Dette har skjedd med versting-veiene Ekspandér faktaboks E16 Bergen-Voss: Foreligger utbyggingsplaner for én del av strekningen, mellom Arna og Stanghelle. Byggestart tidligst 2022. Ellers finnes det ingen helhetlig plan. Fylkesvei 615 mellom Hyen og Storebru. Har fått 10 millioner fra fylkeskommunen til å få gjort noen enklere tiltak. Men det er på langt nær nok for å utbedre veie Riksvei 13 mellom Sand og Erfjord. Her er det klassisk stykkevis-og-delt-planlegging som har vært på gang i årevis. Fylkesvei 60 mellom Hellesylt og Grodås. Møre og Romsdal fylkeskommune har søkt om å få penger fra en ordning som regjeringen opprettet i forbindelse med statsbudsjettet, men et halvt år etter så vet de ennå ikke om de får noe, og de vet ikke engang hvilke kriterier som ligger til grunn for at de eventuelt kan håpe på positivt svar. Så langt har nemlig ikke departementet kommet. På fylkesvei 33 mellom Minnesund og Gjøvik har det også pågått planlegging i mange år, men uten at utbygging er satt i gang. Veien er prioritert på Viken sitt handlingsprogram, men utfordringer med grunnforhold har forsinket et viktig tunnelprosjekt. Noe arbeid med asfalten er gjort og skal gjøres, men det er rasfare, smal vei og dårlig grunnforhold som er hovedutfordringen.

– Dette er ganske symptomatisk for mye av riks- og fylkesveinettet vårt. Dette er bare et utvalg som viser toppen av isfjellet, sier Skjøstad

Ingelin Noresjø (KrF), statssekretær i Samferdselsdepartmenetet, mener det er riktig at det tar tid å utarbeide planer.

– Jeg er glad for at vi har et plansystem som er grundig og som har visse prosesser knyttet til seg. Det er inngripende tiltak man gjør når man bygger en vei. Det er viktig at kommuner og fylkeskommuner blir hørt i prosessene, og dette tar tid, sier hun.

SKUFFET: Direktør i Naf, Stig Skjøstad, er skuffet over at det har skjedd litt med verstingveiene på Vestlandet. Foto: Dang Trinh

Vedlikehold viktigst for medlemmene

De siste årene har vestledningene kranglet om byggingen av Hordfast på E39 eller en tryggere E16 Arna-Voss er viktigst. Veiforkjemperne har sterke meninger om hvilket prosjekt som bør stå øverst på Nasjonal transportplan (NTP), som legges frem i mai neste år.

Skjøstad mener det er feil å stille disse prosjektene opp mot hverandre.

– Vi må evne å gjøre begge deler. Det er gode grunner til å utvikle E39 langs Vestlandet. Men ved økt investering på nye veier, følger også vedlikehold av veistrekningene. Deriblant E16 og mange andre veier, sier han til NRK.

NAF har undersøkt hva medlemmene mener er viktigst.

– Veibrukerne mener at veivedlikehold er den viktigste saken veimyndighetene skal jobbe med. Nye veier kommer på en god nummer to, sier Skjøstad.

BRUKER PENGER: Ingelin Noresjø, statssekretær i samferdselsdepartementet, sier det aldri er brukt mer penger på å få fart på veibygging og vedlikehold i Norge. Foto: Arild Eskeland / NRK

Vil ha endringer i NTP

NAF mener det må skje endringer i måten Nasjonal transportplan prioriterer på for å få fart på vedlikeholdsarbeidet.

I planen som skal legges frem i mai neste år, vil NAF ha inn tre nye punkter for å øke vedlikeholdsaktiviteten:

En forpliktende plan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet

En belønningsordning for vedlikehold på fylkesveier

En nasjonal rassikringsplan

Noresjø i Samferdselsdepartmenetet er åpen for en annerledes måte å prioritere på:

– Det er klart av vi kan gjøre endringer i måten vi prioriterer på i Norge, så det synes jeg er innspill som NAF må sende inn til oss, sier Noresjø.