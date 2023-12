Inga semje om landvind-skatten

For nye og eksisterande kraftverk: Det blir innført utbetaling av negativ grunnrenteinntekt.

Det er foreslått at eit eventuelt underskot i grunnrenteskatten for landbasert vindkraft skal framførast med risikofri rente. Då grunnrenteskattane for petroleumssektoren og vasskraft vart lagt om til kontantstraumskattar, vart det også gitt tilgang til direkte utbetaling av særskatteverdien av underskot. NHO meiner at dette også bør gjelda for landbasert vindkraft.

For eksisterande kraftverk: Gode og føreseielege overgangsreglar der attståande økonomiske verdiar kjem til frådrag omgåande i grunnrenteinntekta.

Allereie gjennomførte investeringar er gjorde under eit skattesystem utan grunnrenteskatt. Desse bør derfor haldast utanfor den nye skatten dersom systemet skal vera nøytralt. Regjeringa foreslår berre at avskrivingsgrunnlaget blir oppjustert som om saldoavskrivingar hadde vore gjennomførte, sjølv om det er gitt større frådrag gjennom særreglane om lineære avskrivingar. Det skal i tillegg bereknast ei venterente. Dette er ikkje tilstrekkeleg.

For nye og eksisterande kraftverk: Skattesatsen på 35 pst bør senkast så langt som mogleg.

NHO er ikkje imot grunnrente på landvind, men skattesatsen må liggja stabilt over levetida til investeringane i ein kontantstraumskatt for at grunnrenteskatten skal verka heilt nøytralt på investeringane. Me har meint at satsen ikkje bør vera høgare enn for grunnrenteskatten i havbruk som vart vedteke i vår, 25 pst.