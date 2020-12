Ikke gi hunden din pinnekjøtt og ribbe – og i hvert fall ikke sjokolade

Rekordmange har fått kjæledyr i koronatiden, og for flere falt valget på menneskets beste venn.

For nye hundeeiere kan det være vanskelig å nekte et par bedende hundeøyne en smakebit.

Veterinæren vil likevel ikke anbefale at verken pinnekjøtt eller ribbe ender opp som hundemat.

– Jeg har sett så mange dumme ting som ender opp med operasjoner. Jeg gir det som er til hund, til hunden min, sier veterinær Hilde Røssland.

FÅR HUNDEMAT: Hunden Kaisa får stort sett hundemat av matmor og veterinær Hilde Røssland, selv når det er høytid. Foto: Privat

Diaré, oppkast og forgiftning

Også Mattilsynet oppfordrer hundeeierne til å passe på at hunden ikke får i seg for salt, fet eller krydret mat, selv om hunden kan synes å ha glede av det.

Ribbe og pinnekjøtt vil kunne gi mage- og tarmproblemer som diaré, oppkast og i verste fall forgiftning, advarer de på sin hjemmeside.

Dessuten bør man også være forsiktig når det gjelder mat med ben i. Det kan sette seg fast i magen og tarmene til våre firbente venner. Veterinær Røssland har en regel om hva hunden kan spise.

– Fugl, fisk, får, fy.

– Er det noe man kan gi?

– Hvis man skal gi noe, må det være rene produkter. Man kan for eksempel gi en bit rent kalkunkjøtt til en hund som tåler det. Ren fisk kan være bra for både katt og hund, sier Røssland.

Hun minner om at det forskjell på hundene. Enkelte kan bli dårlige i magen bare av en bit av noe de ikke tåler, mens andre kan spise nesten hva som helst og se like glade ut for det.

Ikke gi dette til hunden Ekspandér faktaboks Alkohol

Kan føre til forgiftning, koma og død.



Kan føre til forgiftning, koma og død. Avokado

Inneholder stoffer som kan skade hjertet.



Inneholder stoffer som kan skade hjertet. Bein fra fisk og fjærkre

Kan forårsake kvelning eller sårskader i fordøyelsessystemet.



Kan forårsake kvelning eller sårskader i fordøyelsessystemet. Sjokolade, kakao, oboy

Kan være dødelig i små doser. Kan være giftig for hjertet og nervesystemet.



Kan være dødelig i små doser. Kan være giftig for hjertet og nervesystemet. Druer og rosiner

Kan faktisk være dødelig i svært små mengder. Små mengder kan føre til nyreskader.



Kan faktisk være dødelig i svært små mengder. Små mengder kan føre til nyreskader. Bakepulver

Giftig



Giftig Humle

Svært giftig. Økt hjerterytme, økt temperatur, slag og død.



Svært giftig. Økt hjerterytme, økt temperatur, slag og død. Makadamianøtter

Ukjent gift som kan påvirke påvirker fordøyelses- og nervesystemet og muskler.



Ukjent gift som kan påvirke påvirker fordøyelses- og nervesystemet og muskler. Kaffe, te og drikker med koffein

Kan være dødelige. Kan være giftig for hjertet og nervesystemet.



Kan være dødelige. Kan være giftig for hjertet og nervesystemet. Sopp

Kan inneholde giftstoffer som kan føre til sjokk og resultere i død.



Kan inneholde giftstoffer som kan føre til sjokk og resultere i død. Løk og hvitløk (kokt, rå eller i pulver)

Inneholder stoffer som kan skade røde blodceller og føre til anemi. Hvitløk er mindre giftig enn løk, og katter reagerer enda sterkere på dette enn hunder.



Inneholder stoffer som kan skade røde blodceller og føre til anemi. Hvitløk er mindre giftig enn løk, og katter reagerer enda sterkere på dette enn hunder. Rå potet

Giftig



Giftig Smertestillende for mennesker

Giftig og svært farlig Salt Fører til sykdom, oppkast og død i for store mengder. Sukker

Kan føre til fedme, tannproblemer, og diabetes.



Kan føre til fedme, tannproblemer, og diabetes. Matrester (i store mengder)

Matrester er ikke ernæringsmessig balansert for hunder. Ikke gi varmebehandlede ben pga splinterfare og punktering av magesekk, tarmer eller luftrør. Ikke gi fettrester da hunden kan bli veldig syk av dette.



Matrester er ikke ernæringsmessig balansert for hunder. Ikke gi varmebehandlede ben pga splinterfare og punktering av magesekk, tarmer eller luftrør. Ikke gi fettrester da hunden kan bli veldig syk av dette. Tobakk. Pass på snus på gata.

Inneholder nikotin som påvirker fordøyelses- og nervesystemet. Kan resultere i hjerteflimmer, kollaps, koma og død.



Inneholder nikotin som påvirker fordøyelses- og nervesystemet. Kan resultere i hjerteflimmer, kollaps, koma og død. Gjærdeig

Kan utvides og produsere gass i magen og forårsake smerte og mulige rift i magen og tarmene.



Kan utvides og produsere gass i magen og forårsake smerte og mulige rift i magen og tarmene. Xylitol (kunstig søtningsstoff)

Kan føre til svært lavt blodsukker som kan føre til oppkast, svakhet og kollaps. I høye doser kan det forårsake leversvikt.

Kilde: Alphadog

Sjokolade kan være livsfarlig

Ikke minst kan julesnop være farlig for hunder. Teobromin, et stoff som finnes i kakaobønner, kan føre til forgiftning. Jo mørkere sjokoladen er, jo farligere er det. Om hunden spiser får i seg mer enn 20 milligram teobromin per kilo kroppsvekt, kan det bli alvorlig.

Symptomer på sjokoladeforgiftning kan være oppkast, uro, pesing og økt drikkelyst hos hunden, skriver Helsenorge.no.

– Hva med en liten skje riskrem til katten?

– Det er en gammel myte at man skal gi katter melk. Det er så feil. Magen deres tåler ikke kumelk, sier veterinær Røssland.

Setter pris på stemningen

Selv om mange kjæledyr nok kjenner den gode lukten av julemat, er det kanskje stemningen de liker aller best.

– Hundene nok setter aller størst pris på er nok at alle er til stede, at det er mye oppmerksomhet og kos å få eller en ekstra lang tur. Kattene kan finne mange fang å legge seg i. Da er nok juledagen gjort for de, sier Røssland.