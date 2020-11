I dette rommet var 16 personer samlet til fest: – Litt «noldus» hvis folk fortsetter sånn

– Vi tenker at dette er voksne mennesker, og at de også må ta ansvar for å følge reglene, sier kommunikasjonssjef Marita Monsen i Sammen – Studentsamskipnaden på Vestlandet.

Natt til søndag ble totalt 31 personer fordelt på to fester i Bergen, anmeldt for brudd på smittevernreglene.

På den ene festen var 16 utenlandske studenter samlet på et felleskjøkken i Fantoft studentby.

Bergen er den eneste byen i landet der man bryter loven om man er samlet flere enn fem personer i private sammenkomster.

Nå er de anmeldt for å ha brutt smittevernregelen. Festdeltakerne risikerer mellom 5.000 og 10.000 kroner i bot.

Utdaterte smittevernregler

Studentsamskipnaden mener at de har gitt god informasjon til studentene om smitteverntiltakene som gjelder.

Det er hengt opp plakater på alle felleskjøkken og ved inngangen til alle bygg. De har sendt ut «løpende oppdateringer» på e-post. Etter festen i helgen, ble det sendt ut en ny påminnelse til alle.

– Jeg tror ikke det skal være misforståelser rundt hvor mange de kan være sammen, men det kan man aldri være sikker på, sier Monsen.

I bygget hvor festen ble holdt, er det imidlertid hengt opp en plakat med utdaterte smittevernregler. Der står det at det er «anbefalt at maks 20 personer samles», på norsk og engelsk.

– Den plakaten burde ikke hengt der, men sånt kan skje. Vi har mange bygg, sier Monsen.

Etter at de nye smittevernreglene ble innført i starten av november, er alle store fellesarealer der studenter kan samles i helgene, stengt av.

Under etterforskning

Natt til søndag fikk Vest politidistrikt 35 meldinger om feststøy. De hadde kapasitet til å rykke ut til 26 av festene.

Totalt er 31 personer fordelt på to fester i Bergen med 15 og 16 deltakere, anmeldt.

Påtaleleder Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt sier at politiet ennå ikke er ferdig med å etterforske sakene.

– Når våre etterforskningsskritt er ferdig, så må statsadvokaten avgjøre om det skal gis bøter, og hva de skal være på. Det vil være klart i løpet av uken.

Dette er første gang at noen er anmeldt for å ha brutt fempersonsregelen i Bergen.

Om studentene som festet kjente til at de brøt smittevernreglene, er en del av etterforskningen.

Fløystad sier at han forventer at «folk bruker vettet» fremover.

– Jeg er ganske sikker på at de få som spekulerer i om det er «lurt» å bryte reglene, skjønner at de får bøter av å være for mange på fest. Det er litt «noldus» hvis folk fortsetter sånn.

– Ikke lett tilgang

Viserektor Oddrun Samdal ved Universitetet i Bergen (UiB) mener at det kan være vanskelig for utvekslingsstudentene å holde seg oppdatert på smittevernreglene.

Da de nye lokale reglene kom, fikk de internasjonale studentene som er tilknyttet universitetet en egen e-post med de oppdaterte reglene.

– Det er ikke lett tilgang på reglene på engelsk eller andre språk. Det er et ansvar vi har tatt for våre utenlandsstudenter.

Hun understreker at mange av utvekslingsstudentene er langt borte fra familie og venner, og at de derfor er i en sårbar situasjon.

– Det er ikke bra at slike samlinger skjer, selvsagt. Vi må hjelpe studentene å håndtere situasjonen, slik at de klarer å holde ut under det smittetrykket vi har nå.