Gjennom tusenvis av år har turkist smeltevann fra isbreen Svartisen formet en naturlig skulpturpark, med gigantiske jettegryter og spirliknende utforminger i marmor.

I mange år var naturfenomenet, med det beskrivende navnet Marmorslottet, en relativt skjult perle.

Men de siste årene har interessen for det spektakulære, naturskapte skulpturlandskapet, som er en del av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, eksplodert.

Den økende turismen skaper utfordringer, og kan i verste fall ødelegge det vernede området.

Nå vil de ansvarlige gjennomføre flere tiltak. Ett av dem er av den spesielle sorten.

– Om folk hadde tatt den oppfordringen, om å gå barføtt på marmoren, vil det gjøre at marmoren ser finere ut, og at alt blir bedre bevart, sier nasjonalparkforvalter Inge Ingvaldsen.

Foto: Faksimile fra Instagram 1.7.21

Fjellsko ødelegger marmoren

Grunnen til at forvalteren ønsker nakne føtter på marmoren, er enkel.

Fjellsko og støvler drar med seg mange små partikler og sandkorn fra hardere bergart enn marmor.

Denne legger seg på marmoren, og når det regner, graver den seg nedover og lager hull.

Marmoren er perforert av små hull. – Hele marmoren er perforert av sandkorn som folk har dratt med seg under skoene, ifølge nasjonalparkforvalteren. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Når du går her, så ser du at hele marmoren er perforert av små hull. Det er sandkornene som folk har dratt inn. Du ser et tydelig skille fra der folk går mest, til der de ikke gjør det, sier Ingvaldsen.

Den sårbare naturen er vernet, men få turister kjenner til vernereglene i området. Nå etterlyser nasjonalparkforvalteren bedre merking i området.

De spektakulære formasjonene har gjort Marmorslottet i Rana til et yndet turistmål. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK Sosiale medier har lokket enda flere til det vernede området, som har gitt mer slitasje på marmoren. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK Grus og sandkorn gjør skade på marmoren. Forvalteren vil nå at folk går på berget barfot. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Turistmyndighetene tatt på senga

Faktisk var det aldri meningen at Marmorslottet skulle bli en stor turistattraksjon.

Derfor har det ikke blitt lagt mye til rette for at turister skal få informasjon om området, eller at de skal kunne ferdes i området.

Paradoksalt nok er det dette som er i ferd med å skje nå.

– Det er beklagelig at det ikke er noe informasjon her, men det må vi prøve å ordne. Men dette krever enormt mye. Vi snakker om millionsummer til parkering, toalett, informasjonstavler og lignende.

Foto: Faksimile fra Instagram 1.7.21

Men en planlagt plattform er kanskje det som kan spare marmoren for mest slitasje.

– Vi har snakket litt om denne plattformen, som gjør at man kan se utover marmorslottet, og ferdes på marmoren på en trygg og skånsom måte, sier Ingvaldsen.

Eksploderte plutselig

Reiselivssjef Torbjørn Tråslett på Helgeland sier at Marmorslottet aldri har vært den helt store attraksjonen på Helgeland.

Fram til nå.

– Det skjedde en eksplosjon i fjor, og Marmorslottet var en av de mest besøkte sidene våre. Du så at antallet instagramposter med den taggen gikk i taket, og det var veldig stor interesse, og vi regner med at det var et sted mellom 15–17000 besøkende.

– Er det forsvarlig med så mange besøkende?

– Det er ikke så lett å kontrollere, men det er jo en jobb som må gjøres her. Det vi kan bidra med, er informasjon. Både om hvordan man finner frem, men også om hvor sårbart det er, og hvordan man skal opptre i et sånt område.

Foto: Faksimile fra Instagram 1.7.21

Tråslett sammenligner Marmorslottet med Trolltunga på Vestlandet, som ifølge han gikk fra noen få hundre besøkende i året, til over 100.000.

Nå gjelder det for kommune, forvalter, og eventuelle private bidragsytere å legge til rette for at turistmagneten får holde på i all overskuelig fremtid, sier han.

– Det andre er kommunen og forvalterens ansvar. Som parkering og skilting. Sånn jeg har forstått det har kommunen allerede bevilget midler til toalett, så dette er en pågående sak.