Bergen kommune har selv betalt for verket de nå har valgt å fjerne.

Bakgrunnen er at verket har mottatt massiv kritikk, blant annet fra det jødiske miljøet i Bergen, etter det ble satt opp på en lekeplass i Bergen sentrum.

Det er den kjente gatekunstneren AFK som står bak motivet av den eldre jødisk-ortodokse mannen som holder et palestinsk flagg og har et merke med inskripsjonen BDS på, festet til jakken.

FJERNES: AFKs nyeste verk av den jødisk-ortodokse mannen er malt på en vegg like ved en lekeplass i Bergen sentrum. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

BDS er en kampanje som har som mål å legge politisk og økonomisk press på staten Israel.

Motstandere av bevegelsen har kritisert den for å være antisemittisk.

I dagene etter valget om å fjerne kunstverket ble tatt, har debatten om sensur blitt et hett tema i sosiale medier.

Én av dem som blir provosert av at den jødisk-ortodokse mannen fjernes, er trebarnsmor og nabo til lekeplassen Mira Boland.

– Bør ikke sensurere

– Jeg kan forstå at de som er berørt av den politiske konflikten kan bli trigget, jeg er selv en minoritet og forstår den biten. Likevel synes jeg ikke at vi skal sensurere at folk har andre meninger i saken, sier hun dagen før verket ble fjernet.

KRITISK TIL FJERNING: Trebarnsmor Mira Boland mener kommunen ikke bør fjerne kunstverket selv om det er malt på en lekeplass. Her med sønnen Sam (8 mnd), Robin (2) og datteren Mina (4). Foto: Linnea Skare Oskarsen

Datteren Mina på fire år og sønnen Robin på to, løper frem til veggmaleriet.

– Selv om det ikke er politisk nøytralt, ser jeg ikke noe krenkende eller noe negativt budskap i kunsten i seg selv, sier småbarnsmoren.

– Har barna dine kommentert verket?

– Ingen av barna vet hva en ortodoks jøde er eller hva BDS står for, svarer Boland kontant.

Torsdag bestemte Byrådet at verket skulle fjernes. I dialog med AFK ble det avtalt at verket skulle males over, og at kunstneren skulle male noe nytt i stedet.

Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakkes uttalte at kommunen ikke hadde lyktes i sin bestilling, at verket ikke skulle være åpenbart støtende, seksualiserende, skremmende eller diskriminerende, men så har flere funnet det støtende.

– Hvis dette fjernes fordi enkelte oppfatter det som støtende, hva da med kunstverk som andre finner støtende, som homofili eller kapitalisme? Spør trebarnsmoren retorisk.

– Politisk propaganda

Lederen i Det Mosaiske Trossamfund Ervin Kohn, synes det imidlertid er riktig at kommunen tar ned verket.

– I et demokrati må vi tåle en del politisk propaganda, men på en lekeplass for barn må vi ikke tåle det.

– RETT VALG: Lederen i Det Mosaiske Trossamfund Ervin Kohn, synes kommunen gjør rett i å fjerne verket. Her ved Synagogen i Oslo. Foto: NRK





– Kunstneren selv hevder at intensjonen var å skape en forsonende effekt. Hva tenker du om det?





– En del av problemet er at vi ser på Israel og Palestina-konflikten som en fotballkamp der vi skal kåre en vinner eller taper. Det vil ikke skje. Enten vinner begge eller så taper begge. Jeg oppfatter at gatekunsten heier på en side, når vi må heie på begge lag når de gjør noe bra og bue på begge lag når de gjør noe dårlig, sier Kohn.

– Ikke antisemittisk

Advokat Vidar Strømme har jobbet mye med rettstvister om ytringsfrihet og sensur. Han mener jusen er klar i tilfellet på lekeplassen.

– Kommunen har verken plikt til å ta ned kunstverket eller la det bli stående, men det er viktig at kommunen ivaretar rettskravet om å behandle verket med verdighet i dialog med kunstneren. Hva de bør gjøre er et politisk spørsmål, sier han og legger til:

– Generelt mener jeg at de som blir presset til å ta ned et kunstverk må tenke seg nøye om før de gjør det. I dette tilfellet synes jeg Bergen kommune brukte kort tid på å ombestemme seg.

IKKE PLIKTIG: Advokat Vidar Strømme, sier kommunen verken har plikt til å ta verket ned eller til å la det bli hengende. Foto: Schjødt

Professor Christhard Hoffmann, som er spesialist på antisemittismens historie ved Universitetet i Bergen, sier at han ikke ser et uttrykk av antisemittisme i verket til AFK.

– Det er ikke en nedsettende karikatur av en jøde, men jeg synes det er nokså upassende at den ortodoks-jødiske mannen har BDS-logoen festet til jakken og vinker med Palestina flagg, sier han og legger til:

– Det skal kanskje formidle budskapet at også jøder bør slutte seg til kampen for Palestina og boikotte Israel. En slik posisjon kan gjerne inntas, men en lekeplass er rett og slett feil arena for denne formen av politisk aktivisme.