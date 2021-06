Byrådet i Bergen fjerner gatekunst etter massiv kritikk

Bergen kommune har selv finansiert veggmaleriet, men samme dag som det ble satt opp har Byrådet nå besluttet å fjerne det.

Gatekunstneren AFK, som tidligere har skapt det mye omtalte portrettet av Sylvi Listhaug på korset, og Julian Assange, er tilbake i blesten igjen.

BLEST: Norge fikk for alvor opp øyene etter denne portretteringen av Frp-leder Sylvi Listhaug hengende på korset. Gatekunsten dukket opp 1. påskedag nær Universitetet Bergen. Foto: Mats Arnesen / NRK

Denne gangen med et veggmaleri nær en lekeplass i Bergen sentrum som viser en ortodoks jødisk mann med et palestinsk flagg og et tøystykke med forkortelsen «BDS» festet til jakken.

BDS er en kampanje som har som mål å legge politisk og økonomisk press på staten Israel. Motstandere av bevegelsen har kritisert den for å være antisemittisk.

Etter massiv kritikk, blant annet fra det jødiske miljøet, har Byrådet besluttet at verket skal fjernes.

AFK: – Misforstått

Én av dem som reagerer kraftig på veggmaleriet er KrF-politiker Joel Ystebø. Han har selv oppsøkt lekeplassen i Solheimsviken.

– Da jeg så denne gatekunsten, ble jeg svært opprørt, sier han og legger til:



– En lekeplass er et sted for lek og moro, og bør ikke gjøres til en politisk kamparena for kunstnere.

UT MOT AFK: KrF-politiker Joel Ystebø reagerer kraftig på AFKs veggmaleri. Han mener det ikke hører hjemme på en lekeplass. Foto: PRIVAT

AFK selv mener verket er misforstått.

«Den jødiske mannen på familieplassen i Solheimsviken er et inkluderende verk. Det var et ønske fra nærmiljø og er en påminnelse på at det finnes mange jøder i verden som kjemper for det palestinske folkets grunnleggende menneskerettigheter.», skriver han i en SMS.

ASSANGE: Høsten 2020 hang AFK opp nok et politisk verk, denne gangen av Wikileaks-grunnleggeren Julian Assange. Foto: Eivind Senneset / NTB scanpix



Videre skriver AFK at han forstår at verket kan oppfattes «feil», og at intensjonen var å dyrke relasjoner og forebygge hat i den pågående Israel og Palestina-konflikten.

Negative reaksjoner

Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke (MDG), sier kommunen mener det er rett å fjerne kunstverket i dette tilfellet.

– Kravene til kunstverket på denne lekeplassen var at motivene ikke skulle være åpenbart støtende, seksualiserende, skremmende eller diskriminerende, men etter kort tid har vi fått flere reaksjoner fra det jødiske miljøet og da har vi ikke lykkes, sier han.

– RETT VALG: Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke (MDG), sier kommunen mener det er rett å fjerne kunstverket i dette tilfellet. Foto: Miljøpartiet De Grønne i Bergen

– Er det kommunens jobb å føre sensur på gatekunst?

– Nei, det er det ikke. Men i dette tilfellet handler det om vårt bestillingsverk ved en lekeplass der alle skal føle seg velkomne. Når vi får flere reaksjoner fra en minoritet i Norge tenker jeg at det er riktig å fjerne det, sier Bakke og legger til:

– Vi har en veldig høy terskel for å fjerne gatekunst som provoserer og slik skal det være. men på denne lekeplassen skal alle føle seg velkomne. Derfor tenker vi at et slikt politisk kunstverk ikke hører hjemme her, men vi ønsker det hjertelig velkommen andre steder i byen.

Bakke understreker at fjerningen av gatekunsten er et enkelttilfelle, og at kommunen nå skal gå i dialog med AFK for å beslutte hva som skal gjøres med veggmaleriet.