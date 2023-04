Hennig-Olsen må trolig stanse produksjonen: – Spøker for 17. mai-isen

Dersom partene i lønnsoppgjøret ikke kommer til enighet før fredag, blir flere velkjente bedrifter hardt rammet.

Én av dem er iskrem-produsenten Hennig-Olsen.

Her er det varslet at 106 av de ansatte bli tatt ut i streik. Det utgjør omtrent 70 prosent av alle de ansatte i produksjonen.

Administrerende direktør Paal Hennig-Olsen sier at det får store konsekvenser:

– Vi må trolig stanse produksjonen fra neste tirsdag, sier han.

Hennig-Olsen sier at bedriften er presset som følge av de høye strømkostnadene og den generelle prisstigningen i samfunnet.

– Hvis streiken dras ut, spøker det for 17. mai-isen, sier han.

Også kjente matprodusenter som Orklas Stabburet og Nordfjord kjøtt blir rammet, viser tall fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.

BEKYMRET: Administrerende direktør i det velkjente iskrem-selskapet, Paal Hennig-Olsen, sier det spøker for 17. mai-isen om streiken dras ut. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Vurderer permittering

Hennig-Olsen sier at de må vurdere å sende ut permitteringsvarsel for de resterende ansatte ved iskrem-selskapet dersom produksjonen stopper helt opp.

– Jeg synes det er en unødvendig streik. Det siste halvannet året har vi hatt så mye trøbbel med høye strømpriser og et galopperende kostnadsnivå, sier han.

Han sier at han har forståelse for de ansatte som over tid vil miste kjøpekraft, men er bekymret for hvordan det vil gå utover bedriftene.

– Det blir en ond sirkel. Hvis det blir et høyt oppgjør, så må man da igjen kanskje sette opp prisene for å kompensere for høye lønnskostnader.

HENNIG-OLSEN: Iskrem-produsenten har base i Kristiansand og har produsert iskrem i snart 100 år. Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

Orkla kan stenge fem av 11 fabrikker

Fem av Orkla foods totalt elleve fabrikker, blir også rammet dersom storstreiken trappes opp på fredag.

Én av dem er Orkla Stabburet i Fredrikstad der 156 ansatte blir tatt ut i streik.

– Det betyr at produksjonen må stenge på disse fabrikkene, men vi jobber nå med å få total oversikt over hva som blir konsekvensene både for oss, våre kunder – altså butikkjedene og alle forbrukerne.

Det sier Dag Olav Stokken, kommunikasjonssjef i Orkla Foods Norge.