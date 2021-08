Sent søndag kveld og mandag morgen var det flere bergensere som sperret opp øynene.

«Statsraad Lehmkuhl», som nå seiler under aliaset «Sommerskuta», var tilbake til sin vante plass i Vågen.

Overraskelsen er stor, for den 26. juni vinket mange bergensere farvel til skuta da hun forlot Vågen. Da ble det meldt at det var siste mulighet til å se skipet i Bergen på to år.

– Det har vært en del av den hemmelige planen hele tiden, men som ikke vært på den offisielle planen til NRK. Men det har vært i våre planer hele tiden, sier direktør for Statsraad Lehmkuhl, Haakon Steinar Vatle.

På reis til 2023

Søndag kveld besøkte skipet Strusshamn i nabokommunen Askøy.

Da sendingen var ferdig, satte skipet kursen mot hjemmehavnen.

– Vi ønsket ikke ta oppmerksomheten fra Strusshamn, og var derfor ikke del av det offisielle programmet til NRK. Det var et ønske fra NRK, sier direktøren.

LURTE BERGENSERE: NRK og Haakon Steinar Vatle, direktør for Statsraad Lehmkuhl, holdt planen om besøket i Bergen hemmelig. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

I tillegg må skipet bli gjort klart til virkelig å forlate hjemmehavnen.

Nå reiser skipet på en 20 måneder lang jordomseiling og ekspedisjon.

– Vi ville benytte anledningen til å få om bord nødvendig utstyr. Nå er det definitivt siste gang hun er innom hjemhavnen sin, før hun kommer tilbake den 15. april 2023, sier direktøren.

Sommerskuta seiler tirsdag klokka 11 videre sørover langs norskekysten. Siste destinasjon er Bratteklev Skipsverft på Tromøy i Arendal.

FOR LITEN HAVN: Strusshamn er også for kort for Statsraaden, så da måtte skipet legge til i Bergen for å crew-skiftet, forklarer direktøren. Foto: Petter Solheim

Skipet skal i forbindelse med seilasen være forskningsskip for The One Ocean Expedition. Universitet i Bergen er blant annet med på jordomseilingen.

– Det er en del forskere som nå går om bord som sjekker utstyret og gjør finjusteringer på det. I tillegg er det en del uniformer, klesplagg, provianter, flagg, banner og andre ting som er bestilt til turen som lastes om bord, sier Vatle.

I tillegg må skipet ha med seg en del reservedeler til skipet og motoren.

Smittesituasjon under kontroll

Forrige uke ble det kjent at en medseiler på «Sommerskuta» var syk med covid-19 om bord skipet.

– Smitten er nå under kontroll, og livet går som normalt der videre nå, sier direktøren.

Den smittede har ikke spredt viruset videre på båten, og er nå gått i land i Bergen. Skipets crew har hatt tett dialog med smittevernmyndighetene i Bergen.

– Personen er tatt godt hånd om og har heldigvis ingen symptomer, sier direktøren.

SMITTE: Forrige uke fikk en person påvist smitte på Sommerskuta. Personen ble isolert på skipet, og har så langt ikke smittet noen andre. Foto: Sindre Skrede / NRK

Nytt farvel tirsdag

Nå håper mannskapet at bergenserne tar et skikkelig farvel med skipet tirsdag klokka 11.

– Jeg oppfordrer folk til å bli med og vinke farvel. Nå er det definitivt siste gang og jeg håper folk vil vise at de er glad i skipet. Møt gjerne opp utenfor Vågen og bli med på den førsten delen av turen til Rubbestadneset, sier han.

Rubbestadneset ligger på Bømlo, og er «Sommerskutas» neste stopp.

Ifølge direktøren blir det salutt fra festningen. I tillegg skal brannvesenet lage vannsøyle for skipet på vei ut av Vågen.

Han ønsker ikke at folk møter i store folketall på land i Vågen.

– Da må man i så fall holde god avstand, sier han.

Direktøren lover nå at det ikke finnes flere hemmelige planer om besøk til Bergen før jordomseilingen.