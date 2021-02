Seks uker med sakte-tv fra Statsraaden: Her skal «Sommerskuta» seile

– Vi håper å få med oss en god miks av folk fra hele landet, unge og gamle, sier prosjektleder Thomas Hellum.

Like før jul slapp NRK nyheten om at «Sommerskuta» blir sommerens store satsning. Ferden går fra nord til sør gjennom seks uker, minutt for minutt, med start utenfor Nordkapp tirsdag 6. juli og avslutning utenfor Arendal 15. august.

Seilasen skjer med det 107 år gamle skoleskipet «Statsraad Lemkuhl» fra Bergen, av bergensere regnet som byens store stolthet, sammen med et visst fotballag.

«Statsraaden» er Norges største seilskip, og har siden tidlig 1900-tall blitt brukt som skoleskip. Skipet driver helårsdrift med kurs, innføring og trening i å operere skip.

Søker medseilere til seilasen

Nytt av året er at NRK inviterer folk til å være med på seilasen som såkalte medseilere, noe som betyr at de får enkle arbeidsoppgaver om bord på skuten.

De utvalgte vil få opplæring av Statsraadens profesjonelle mannskap og trenger derfor ikke ha erfaring fra før, men en viss interesse for sjømannskap og seiling bør være på plass.

Søkere bør også kunne være med flere uker i strekk, aller helst gjennom hele seilasen.

Typiske arbeidsoppgaver vil være å stå utkikk, sette seil og hjelpe til med navigasjon. De som tør, kan også få klatre i riggen. Her kan du søke om å få bli med som medseiler

VIL HA PUBLIKUM - PÅ AVSTAND: Prosjektleder Thomas Hellum håper på mye liv langs kysten, selv om vi må holde avstand. Her fotografert i forbindelse med «Klokken minutt for minutt» i mars 2019. Foto: Sindre Skrede / NRK

– Vink fra nes, holmer og båter

Også i år ligger det an til å bli en annerledes sommer, hvor krav til avstand gjør at det neppe vil være tilrådelig å samles i store flokker.

Derfor legger «Sommerskuta» ikke opp til kveldssendinger med folkeliv og store ansamlinger på kaiene.

I stedet ønsker prosjektleder Hellum at publikum langs kysten stiller seg opp og vinker til Statsraaden underveis.

– Vi blir glade om folk kan vinke til oss fra der de er. Fra nes, holmer og fra egne båter. Vi tror ikke at det å samle mange mennesker på en kai er det NRK skal gjøre sommeren 2021. Vi planlegger en seilas som lar seg gjennomføre med smittevern-tiltak og gjeldende retningslinjer. Så får det heller bli en bonus om Norge er smittefritt i juli, sier Hellum.

Her er alle stoppestedene

Nå er også seilingsplanen klar. Totalt 29 norske havner, samt Lerwick på Shetland, får besøk. I tillegg vil det være fire dager hvor skipet er til havs.

Planen forutsetter at været spiller på lag. Derfor presiserer Hellum at det kan bli forandringer underveis.

– Dette blir nok sommeren for alt som er uforutsett. Vær og vind gjør det vanskelig å beregne seilingstider, ankomsttider og sendetider. Vi må ta værforbehold og improvisere ruten med kort planleggingshorisont, sier prosjektlederen.

Dette er den planlagte reiseruten:

(Se liste med datoer under kartet)