Onsdag kveld klokken 19.41 havarerte et helikopter av typen Sikorsky S-92 utenfor Øygarden, vest for Bergen.

Én person er bekreftet omkommet. De pårørende er varslet.

Én person er kritisk skadet.

Én person er alvorlig skadet.

Tre personer er lettere skadet.

– Vi kan ikke si noe mer på nåværende tidspunkt om deres helsetilstand. Vi vil ikke gå ut med hvem de skadde er, sier kommunikasjonssjef ved Haukeland, Erik Vigander til NRK.

– Dypt tragisk

Det søkes fremdeles etter vrakrester torsdag morgen.

Til NRK sier konsernsjef i Equinor at selskapet er sterkt preget av ulykken.

– Dette er en dypt tragisk hendelse. I dag er en tung dag for mange. Våre tanker går til de familiene, nære og andre som er berørt, sier konsernsjef Anders Opedal.

Equinor presiserer at de ikke kan uttale seg om hvem eller hvor mange av de involverte i ulykken som er ansatte i deres selskap.

Har tillit

Det var et helikopter av typen Sikorsky S-92 som styrtet onsdag. Til BT opplyser Havarikommisjonen at denne modellen har hatt tre alvorlige maskinfeil i Norge siden 2020.

DYP SORG: Alle de seks personene som var involvert i helikopterulykken, var Equinor-anatte. Det bekrefter konsernsjef Anders Opedal, som sier selskapet er i dyp sorg. Foto: Carina Johansen

Opedal i Equinor sier han fremdeles har tillit til både helikoptertypen og operatøren Bristow.

– Vi må ta læring av alle hendelser som skjer, slik at vi kan fortsette å styrke sikkerheten for de som arbeider i Nordsjøen, sier Opedal.

Tar vare på de pårørende

– Det som skjedde i går kveld, er dypt tragisk. Nå er vår førsteprioritet å ta vare på de direkte berørte, pårørende og ansatte og sikre at vi kan ivareta og tilrettelegge for dem på en god måte, sier administrerende direktør Heidi Wulff Heimark i Bristow Norge.

ANKOMMER BERGEN: Her lander det første av redningshelikoptrene på Haukeland. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Heimark legger til at det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, men vil ikke sette den i sammenheng med tidligere hendelser med samme helikoptertype.

– Jeg drar ingen sammenhenger med tidligere hendelser. Nå må Havarikommisjonen få lov å gjøre jobben sin, samtidig som vi får avdekke årsak. Det er det viktigste nå. Når undersøkelsen og granskingskommisjonen kan fremlegge sitt resultat, så tar vi stilling til det som kommer frem da, sier hun.

– Vil dere vurdere å ta modellen ut av operasjon?

– Det blir feil å spekulere i det nå. Det blir en vurdering som gjøres med helikopterfabrikanten og Havarikommisjonen.

Stanset all helikoptertrafikk

Equinor har stanset all helikoptertrafikk inntil videre.

I samråd med luftfartstilsynet og egen helikoptersikkerhetsenhet vil de i løpet av saken vurdere når de vil starte opp igjen.

– Vi vil ta en vurdering i løpet av formiddagen. Vi tok et opphold i helikoptertransporten basert på de berørte og for å skaffe oss oversikt over hendelsen, sier Opedal.

Har søkt gjennom natten

Kommunikasjonssjef i Vest politidistrikt, Arne Lutro, bekrefter til NRK torsdag morgen at det gjennom natten har vært foretatt søk etter helikopteret som havarerte utenfor Øygarden onsdag kveld.

En annen person er lettere skadd. De fire andre som var om bord på helikopteret som styrtet utenfor Sotra har varierende skadegrad.

– Det har foregått søk etter vrakrester i natt, men hvordan det har gått kan jeg ikke si noe om akkurat nå, sier Lutro til NRK torsdag morgen.

Dramatikken minutt for minutt

Helikopteret går under navnet NORSAR6 og er av typen Sikorsky S-92.

Det tilhører selskapet Bristow, som er ett av de største selskapene som flyr mannskap til og fra oljeplattformene i Nordsjøen. På ulykkestidspunktet, var helikopteret engasjert i en øvelse.

NRK har dokumentert hvordan de dramatiske minuttene var før og etter ulykken onsdag kveld. Hva som forårsaket ulykken blir nå et spørsmål for politiet og Havarikommisjonen.

DETTE HELIKOPTERET: Helikopteret går under navnet NORSAR6 og er av typen Sikorsky S-92. Foto: JetPhotos, OpenStreetMap, ADSB-Exchange

Det er registrert 38 hendelser med Sikorsky S-92-helikopter siden juli 2007, inkludert onsdagens ulykke, ifølge Aviation Safety Network.

Fortsetter søket

Havarikommisjonen starter sitt arbeid torsdag.

Forsvaret var delaktig i redningsoperasjonen onsdag, og har videre bistått i søk av vrakrester.

– Fra Forsvaret ble varslet om ulykken onsdag, har Forsvaret bistått med kystvaktskipet KV Sortland og SAR Queen redningshelikopter, sier pressevakt i Forsvaret, Stine Barclay Gaasland til NRK torsdag morgen og legger til:

– Forsvaret fikk en ny bistandsanmodning fra politiet i natt. Denne støtten går på bruk av KV Sortland til søk og opphenting av vrakdeler.