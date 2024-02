– Redningshelikopter fra Sola lokaliserte raskt de seks som hadde vært om bord, sier Ståle Jamtli, redningsleder i HRS, til NRK.

– Vi kan ikke si noe om tilstanden til de som er berget opp nå.

NRK har observert flere ambulanser ved landingsplassen på Møllendal i Bergen. Et av redningshelikoptrene har gått in for landing på Haukeland sykehus.

Ifølge et tips til NRK ble helikopterstyrten først kjent med et mayday relay, altså en nødmelding formidlet på vegne av andre.

Data fra Aircraftregister.net viser at helikopteret trolig mistet radarkontakt 19.38.

– Politiet mottok klokken 20.11 melding om en formentlig helikopterstyrt i sjø, vest for Sotra, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt.

Luftfartstilsynet vet foreløpig ikke noe om årsaken til styrten.

– Det er for tidlig å si om andre helikopter av samme typen blir satt på bakken, sier kommunikasjonsdirektør Håvard Sverre Vikheim til NRK.

Søk med båter og helikopter

To luftambulanser og et redningshelikopter fra Forsvaret, SAR Queen, bistår i redningsaksjonen.

Sistnevnte flyr over Bergen etter å ha plukket opp personer fra helikopteret.

– Jeg kan bekrefte at forsvaret deltar med et kystvaktfartøy, K/V «Sortland» og et redningshelikopter fra Sola, sier talsperson fra Forsvaret, Stine Barclay Gaasland, til NRK.

Oversikt på Flightradar24 viser redningshelikopteret Saver50 som søker etter helikopteret som sendte nødsignal. Foto: Skjermdump Flightradar24

Redningsselskapet har bekreftet at redningsskøyta «Kristian Gerhard Jebsen II» bistår i aksjonen.

Hovedredningssentralen bekreftet tidligere til NRK at de søkte etter et helikopter som hadde utløst nødsignal onsdag kveld.

Gul beredskap i Helse Bergen

Haukeland sykehus i Bergen bekrefter til NRK at de har tatt imot seks personer.

Kommunikasjonsdirektør ved Helse Bergen, Erik Vigander, opplyste tidligere onsdag at de hadde satt gul beredskap.

Her lander det første av redningshelikoptrene på Haukeland sykehus i Bergen. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Sjef for Bristow Norge, Heidi Wullf Heimark, bekrefter overfor Stavanger Aftenblad at det savnede helikopteret tilhører dem.

Direktør i Havarikommisjonen, William J. Bertheussen, bekrefter til NRK i 21.15-tiden onsdag at de er i ferd med å oppbemanne.

– Vi er varslet om hendelsen, og så manner vi opp ettersom vi får informasjon og behandler dette som en sak vi må arbeide med.