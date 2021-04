I november 2018 kolliderte den norske fregatten KNM «Helge Ingstad» med lasteskipet «Sola TS» i Hjeltefjorden utanfor Bergen.

Den første rapporten har allereie slått fast at mykje gjekk gale før kollisjonen.

No kjem del to av Statens havarikommisjon sitt arbeid med ulukka som enda med at milliardfregatten gjekk tapt i fjøresteinane ved Stureterminalen.

Den peikar på fleire alvorlege feil og feilvurderingar, som i sum førte til at fregatten gjekk tapt.

Alt i alt meiner Havarikommisjonen at Sjøforsvaret ikkje har gitt besetninga «gode nok forutsetninger til å kunne håndtere scenariet de stod i ulykkesnatten».

VIDEO: Forklaringsvideo frå Havarikommisjonen.

Stengde ikkje dører og luker

Rapporten tek for seg alt som skjedde frå kollisjonen klokka 04.01.15 og fram til fregatten var tapt.

Her er hovudfunna til Statens havarikommisjon i den nye rapporten.

Fregatten kunne vore berga. Men mannskapet måtte ha hatt betre teknisk forståing av fregatten og betre opplæring.

– Det var sett av for lite tid og ressursar til å øve på komplekse havarisituasjonar. Det er forståeleg at det vart avgjort å evakuere fartøyet, meiner kommisjonen.

Fregatten vart evakuert utan at dører eller luker vart stengd. Ei nedstenging her ville ha forhindra at fregatten forliste.

– Mannskapet oppfatta vassfyllinga så omfattande at fartøyet uansett vart sett på som tapt, og det vart bestemt at ein skulle evakuere. Ved evakuering vart ikkje dører, luker og andre opningar lukka av besetninga.

– Våre utrekningar har vist at ei nedstenging kunne ha forhindra forliset, slår kommisjonen fast.

– Det er viktig å forstå at dette er vurdert utifra eit teoretisk aspekt, seier Dag Liseth i avdeling sjøfart i Havarikommisjonen.

Havarikommisjonen kjem med i alt 28 tryggleiksråd i den nye rapporten.

2. rapport fra Statens Havarikommisjon.

Grunnstøyting førte til meir vatn

Havarikommisjonen legg også til at verken grunnstøytinga eller vassfyllinga gjennom dei hule propellakslingane hadde avgjerande betydning for at fartøyet forliste, då manglande nedstenginga uansett ville medført forlis.

Men dei har avdekka at grunnstøytinga ti minutt etter kollisjonen gjorde at vassfyllinga skjedde raskare.

Det kan ha auka det allereie høge stressnivået hjå besetninga som prøvde å løyse situasjonen.

– Eg vil ikkje seie at fregatten burde vore berga. Det er naturleg at mannskapet, gitt dei føresetnadane dei hadde, valde å evakuere, seier Liseth.

KOLLISJONEN: 8. november 2018 kolliderte fregatten KNM «Helge Ingstad» med tankskipet «Sola TS» i Hjeltefjorden.

Mannskapet var i vanskeleg situasjon

Havarikommisjonen hadde på førehand varsla at dei har gjort fleire «viktige funn» i granskinga av alt som skjedde etter kollisjonen.

Det tok ti minutt frå kollisjonen til fregatten grunnstøytte. Det tok ytterlegare ein time før alle dei 137 personane om bord var evakuert.

I dei ti første sekunda etter kollisjonen, mista fregatten all straumen. Dei opplevde å miste kontrollen over framdrift og styring av fregatten.

Men Havarikommisjonen har, som Forsvaret også har kome fram til, at det var teoretisk mogleg styre maskineriet.

– Situasjonen mannskapet var i må sjåast i samanheng med korleis dei løyste situasjonen. Også at dei heller ikkje forstod at ulike system eigentleg var i funksjon. Samanstøyten var kraftig og det var uklart om nokon hadde omkomme, seier Kristian Haugnes i Havarikommisjonen.

Fleire ting medverka til kollisjonen

I rapportens del 1, om sjølve kollisjonen, kom Havarikommisjonen fram til at det var fleire hendingar som medverka til at ulukka skjedde. Mellom andre: