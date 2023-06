Et samarbeid mellom Haukeland universitetssykehus og Holberg EEG har ført til banebrytende utvikling av kunstig intelligens (KI) i helsevesenet.

For aller første gang kan nemlig kunstig intelligens brukes for å tolke EEG.

EEG er en undersøkelse av hjerneaktivitet, som ofte brukes for å utrede epilepsi. Den er òg viktig for oppfølging av epilepsi-pasienter.

Ifølge Verdens helseorganisasjon er det rundt 50 millioner mennesker som har epilepsi på verdensbasis.

– Dette vil pasientene få fordel av. Vi kan få utredet flere pasienter fordi det tar kortere tid å tolke EEG, sier klinikkdirektør ved Nevroklinikken på Haukeland universitetssykehus, Torhild Næss Vedeler.

Torhild Næss Vedeler, Harald Aurlien og Øyvind Gulbrandsen er noen av menneskene bak gjennombruddet. Foto: Lotte Solheim Johannessen / NRK

Ved hjelp av den nye KI-modellen, «SCORE-AI», skal man kunne utrede og diagnostisere epilepsi raskere og mer nøyaktig.

– Vi får ikke flere helsearbeidere, og vi får ikke mer penger. Derfor må vi jobbe med innovasjon som gjør at vi bruker mindre ressurser der det er mulig, som for eksempel ved å bruke KI for å tolke EEG, sier Vedeler.

Den nye æraen

Et av verdens mest anerkjente medisinske tidsskrift, JAMA Neurology, har omtalt gjennombruddet som en «ny æra».

– Det at det publiseres der viser at det blir verdsatt og lagt merke til, sier Harald Aurlien.

I tillegg til å være overlege ved Klinisk nevrofysiologi ved Haukeland universitetssykehus, er han medisinsk ansvarlig i Holberg EEG.

– Dette er første gangen man kan se at man kan tolke EEG med kunstig intelligens like godt som de beste ekspertene tolker. Det tenker jo vi er banebrytende, fortsetter han.

Slik ser resultatene av en EEG-undersøkelse ut. Snart kan kunstig intelligens hjelpe legene med å tolke dette. Foto: Lotte Solheim Johannessen / NRK

Aurlien har jobbet med EEG siden midten av 90-tallet. Bruk av kunstig intelligens til å lese disse undersøkelsene, vil gi mer trygghet.

– Når jeg som ekspert tolker et EEG, er det noen ganger jeg er usikker på hva det betyr. Da diskuterer jeg med kolleger. Denne kunstige intelligensen vil bli som en støttespiller som hele tiden kikker meg over skulderen.

Mange får feil diagnose

Resultatet vil være raskere beslutninger og mer nøyaktige svar. I tillegg mener Aurlien at bruk av kunstig intelligens vil bidra til at færre får feil diagnose.

Det er nemlig mange som får epilepsi-diagnosen uten at de egentlig har den.

– En tredjedel av pasientene som kommer inn på høyspesialiserte epilepsi-sykehus, har ikke epilepsi. Med denne nye metoden, håper vi at det blir færre feildiagnoser, forteller han.

Overlege Harald Aurlien har jobbet med EEG-undersøkelser helt siden midten av 90-tallet. Foto: Lotte Solheim Johannessen / NRK

Når folk får feil diagnose er en vanlig grunn at EEG-ene blir tolket feil, forklarer Aurlien.

– Det er uønsket å ha en diagnose som ikke er riktig. Det kan medføre konsekvenser ved at du for eksempel mister førerkortet, må ta medisiner med bivirkninger eller at du mister muligheten til visse yrker.

EEG er også en ekspertise som det er mangel på i mange steder i verden. Kunstig intelligens vil kunne dekke det behovet.

– Skal ikke erstatte noe

På Haukeland universitetssykehus i Bergen kommer det rundt 4000 pasienter årlig som har behov for en EEG-undersøkelse.

Holberg EEG har fått på plass en avtale med verdens største EEG-leverandør. Planen er at modellen skal ut til hele verden i løpet av neste år.

– Vi er jo ekstremt stolte når vi sitter her i dag, og har utviklet en verdensledende modell, sier Øyvind Gulbrandsen, daglig leder i Holberg EEG.

Foto: Lotte Solheim Johannessen / NRK

KI-modellen har blitt utviklet på grunnlag av en enorm database full av EEG-er som har blitt gjennomført mellom 2014 og 2020.

– Det som er helt unikt med Holberg EEG er databasen vår. Ingen andre har en tilsvarende database, verken i størrelse eller kvalitet.

Han understreker at kunstig intelligens ikke skal erstatte legene.

– Det skal være en beslutningsstøtte. Det skal ikke erstatte noe, men heller være et verktøy og et hjelpemiddel for spesialistene, forteller Gulbrandsen.

– Veldig mange frykter kunstig intelligens, men man må også bruke den nye teknologien som er tilgjengelig, legger han til.

Holberg EEG blir de første i verden til å levere denne typen kunstig intelligens.

– Dette er bare starten, sier Gulbrandsen.