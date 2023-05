Gruppevoldtekten er bare ett av tre tiltalepunkt i den alvorlige voldtektssaken i Bergen.

Da aktor Benedikte Hordnes i dag startet på sin prosedyre, tok hun kun for seg det første tiltalepunktet.

Der er tre menn er tiltalt for grov voldtekt av en kvinne. Voldtekten skal ha skjedd på en fest i Bergen i januar 2021.

– De er alle medvirkende i fellesskap til alt det som skjer der inne.

Hordnes gjorde det klart at hun ikke så noen grunn til å skille de tre tiltalte fra hverandre på dette tiltalepunktet. Hun pekte på at de tiltalte har endret sine forklaringer fra avhør til retten, og la stor vekt på fornærmedes forklaring

– De tiltalte vet de oppnår den seksuelle omgangen med tvang.

Videre sa hun at hun har forståelse for at forsvarerne kommer til å trekke frem tiden som har gått og det som har foregått på sosiale medier på utsiden av rettssaken som formildende omstendigheter.

Hun kommer til å be om fem år i fengsel for gruppevoldtekten.

En av de tre som er tiltalt for den grove voldtekten er også tiltalt for seksuell omgang med en mindreårig jente sammen med to andre menn. Han risikerer derfor mer straff.

Dette, sammen med det tredje tiltalepunktet som gjelder en sovevoldtekt, skal aktor ta for seg på et senere tidspunkt.

Totalt sitter fem menn i 20-årene på tiltalebenken.

Alle fem nekter straffskyld.

Dette er de tiltalte Ekspandér faktaboks Mann (23) tiltalt både for grov voldtekt i januar 2021 sammen med to andre, og for seksuell omgang med en mindreårig jente i 2020.

Mann (24) tiltalt for grov voldekt i januar 2021 sammen med to andre.

Mann (26) tiltalt for grov voldekt i januar 2021 sammen med to andre.

Mann (24) tiltalt for seksuell omgang med en mindreårig jente i januar 2020.

Mann (25) tiltalt både for seksuell omgang med en mindreårig jente i januar 2020 og for voldtekt sommeren 2018.

Gått viralt i sosiale medier

Saken har engasjert stort i sosiale medier, helt siden tiltalen kom høsten i fjor. Etter at retten ble satt andre uken i mai, har engasjementet vokst.

Unge over hele landet har diskutert saken i sosiale medier.

Rettssaken har blitt avbrutt flere ganger og resultert i tre anmeldelser. Årsakene er blant annet lekkasjer fra rettssalen og eksponering i sosiale medier.

Dette førte også til at dørene ble lukket for publikum.

Likevel blir navnene på de involverte fremdeles spredt både i sosiale medier og på plakater i bergensområdet.

Foto: Privat

Aktor: – Beveger seg i en gråsone

Aktor har gjennom rettssaken beskrevet de tiltalte som en guttegjeng som har som hobby å ha gruppesex.

Hun har også tatt opp alderen og beruselsen på jentene som disse guttene har vært med. Dette gjorde hun også i starten av sin prosedyre.

– Det må kunne sies at vi har fått eksempler på tilfeller der de ikke har vært så nøye med å forsikre seg om at disse jentene er fullt i stand til å vite om rekkevidden på hva de er med på, eller edru nok.

Hordnes var tydelig på at de som har anmeldt voldtekt, utvilsomt følt seg voldtatt.

– Når noen av de tiltalte beveger seg i en gråsone, er det klart at det også er lettere å gå over grensen, slik de tiltalte har gjort i tilfellene vi har tiltale på.

Når det gjelder den såkalte gruppevoldtekten, trakk aktor frem deler av forklaringen til den fornærmede kvinnen.

– Dette skjer med høy intensitet, det skjer brutalt.

Hun la til at man ikke vet sikkert hvorfor voldtekten stopper, men legger til;

– De forstår hva de har gjort. De forstår at de har gjort det med tvang.

En rekke unge har forklart seg underveis i rettssaken i Hordaland tingrett. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Ord mot ord

Rettssaken har vært preget av motstridende forklaringer. De tiltalte har i retten forklart noe helt annet enn de fornærmede kvinnene.

Dette la aktor stor vekt på.

– De har den fordelen av at de er tre, og kan og har utvilsomt samkjørt sine forklaringer. Både før avhør, i avhør og her i retten.

Bevisene i denne saken er forklaringer, og Hordnes var tydelig på at de tiltaltes forklaringer kan utelukkes.

– Det er en helt bevisst endring for å passe inn i historien slik at de skal kunne gå fri.

Den fornærmede kvinnen, som er i 20-årene, har selv forklart at hun heller ville dø enn å oppleve det hun opplevde den januarkvelden.

Rettssaken skulle egentlig konkluderes i dag, men på grunn av forsinkelser blir siste dag i retten mandag 29. mai. Retten er da i utgangspunktet stengt, men pressen vil få tilgang til å følge forhandlingene.

Aktor Benedicte Hordnes og bistandsadvokat Hilde Cecilie Matre. Foto: Valentina Baisotti

Hør mer om saken i NRK-podkasten Oppdatert: