Full klimaklinsj mellom Stortinget og regjeringa

Sigrun Aasland, leiar i Zero

– Alle må skjerpe seg her. No er det mykje rot. For det første burde regjeringa foreslå å lovfeste det såkalla «omstillingsmålet sitt» som seier at utslepp skal kuttast med 55 prosent i Noreg. Det er veldig tydeleg at dette er langt mindre forpliktande enn det som no er lovfesta. Både Sverige og Danmark har klimamål som er både høgare og som forpliktar til utsleppskutt heime. For det andre burde Stortinget sjølv vedta at grøn bok skal behandlast som eit budsjettdokument. Grøn bok må også ha ein forpliktande plan for utsleppskutt i kvotepliktig sektor, altså industri og petroleum. Det manglar no.

Asbjørn Torvanger, CICERO

– Det er bra å få eit betre samsvar mellom dei ulike versjonane av norske klimamål. Men 55% kutt av klimagassutsleppa til 2030 er eit svært krevjande mål for eit land med rein kraftsektor og ein petroleumssektor som er dyr å kutte i. Det manglar tilstrekkelege konkrete planar og middel for å nå dette målet. Det vil komme lite nye og grøne teknologiar på sju år, men kostnaden for å nå klimamålet vil avhenge både av EUs politikk framover og om andre land følgjer opp den globale klimadugnaden med strammare politikk. Til slutt blir spørsmålet korleis regjeringa og opposisjonen vil handtere og fordele risikoen mellom å feile når det gjeld å nå klimamålet, økonomisk risiko for samfunnet og industrien ved ein strammare klimapolitikk, risikoen for sosial og politisk uro - især på grunn av at det ofte er låginntektsgruppene som blir mest ramma av kraftigare klimatiltak, og endra popularitet til dei politiske partia.

Une Bastholm, MDG

– Regjeringas svar på alle spørsmål om klima for tida er «grøn bok», men ho er ikkje vedteken i Stortinget og ho manglar politikken som trengst for å kutte dei store utsleppa raskt nok. Den gode nyheita er at alle partia no bortsett frå Ap og Sp krev at planane til regjeringa blir lagt fram for Stortinget som ei stortingsmelding, så vi har moglegheitene til å leite etter fleirtal for ein meir ambisiøs og føreseieleg klimapolitikk.

Klimalova i seg sjølv er dessverre knapt verd papiret ho er skrive på, fordi Høgre, Ap, Sp og Frp ikkje ønskjer å gjere den meir forpliktande. Klima- og naturkrisa er jo eksistensiell, og handlar om grunnleggjande beredskap og stabilitet for landet vårt. Det er eit stort paradoks at mange lover med langt mindre betydning for tryggleiken og velferda til befolkninga er langt meir forpliktande for regjeringa enn Noregs klimalov. Det er jo ein systemsvikt utan sidestykke.

Ola Elvestuen, Venstre

– Regjeringa har ingen truverdig plan for å kutte nok utslepp innan 2030. Vi heng langt etter utsleppskutta vi har forplikta oss til i klimaavtalen med EU. Då må Stortinget ta ansvar og vedta føringar som sikrar at vi gjennomfører tiltak som sikrar at vi når klimaforpliktingane våre - derfor er det avgjerande at vi får ein klimaplan til behandling allereie til våren.