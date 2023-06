Regjeringa droppa flykrav i det stille

Torbjørn Lothe, administrerande direktør i NHO Luftfart

– Prinsipielt meiner NHO Luftfart at nasjonal særregulering av klimagassutsleppa frå norsk luftfart i tillegg til internasjonale ordningar, kan svekkje den samla effektiviteten av klimaverkemidla og derfor bør utøvast med varsemd. Særavgifter, så vel som innblandingskrav for avansert biodrivstoff, kan bidra til å svekkje effektiviteten til kvotesystemet, og vil derfor ikkje nødvendigvis ha særleg effekt på dei samla klimagassutsleppa frå luftfarten

Knut Morten Johansen, direktør for samfunnskontakt i SAS

– Til liks med NHO Luftfart og kollegaene våre i bransjen så må vi påpeike at det førebels ikkje er etablert ordningar som gjer at «utslepp» frå avansert biodrivstoff 0-telles i EUs kvotesystem. Dette fører til at norske flyselskap må betale klimakvotar for «utslepp» frå avansert biodrivstoff som ikkje gir klimagassutslepp. I seg sjølv må dette vere godt nok argument for å utsetje tidspunktet for innføring av innblandingskravet, som elles står fram som meiningslaus symbolpolitikk.

Anders Fagernæs, berekraftsdirektør i Norwegian Air Shuttle ASA

– Den globale produksjonen av berekraftige flydrivstoff er svært liten. Det vesle volumet som produserer blir fordelt lenge før det blir levert. Klima- og miljødepartementets forslag ved Miljødirektoratet tek ikkje høgd for denne marknadsdynamikken. Konsekvensen av forslaget om auka omsetningskrav frå 1. juli 2023, som vart send på høyring den 9. januar 2023, er dermed ei flytting av allereie fordelt volum frå eit land til ein annan, eller ein aktør til ein annan. Fordi tilbodet held fram med å vere konstant, har forslaget ingen klimaeffekt. Hovudeffekten av forslaget er i staden auka prisar, som gir flyselskapa større utgifter og drivstoffleverandør eller produsentar større inntekter. For å unngå desse utilsikta konsekvensane bør auken utsetjast til tidlegast 1. januar 2024. På den måten vil auken falle inn i den naturlege innkjøpssyklusen denne umodne marknaden er i.

Olav Mosvold Larsen, avdelingsleiar for berekraft i Avinor

– Avinor ser behov for kraftig oppskalering av både produksjon og innfasing av berekraftig flydrivstoff. Utfordringa er at produksjonen er låg og meirkostnaden stor. Noreg har gått føre med omsetningskrav for luftfarten, men det er ei utfordring at høgare avgifter og krav i Noreg svekkjer konkurranseevna til flyselskap med base i Noreg. Det ser no ut til å vere liten tvil om at det kjem eit europeisk omsetningskrav frå 2025, sterkt stigande fram mot 2050. Dette er ein gamechanger for luftfarten i Europa, og vil gi investorar i produksjonskapasitet ein annan tryggleik enn tidlegare for at det finst ein framtidig marknad.