Bergen har i mange år hatt tilbakeholdne skjenkeregler som er strengere enn alkoholloven.

Nå går det nye Høyre-styrte byrådet langt i å liberalisere skjenkereglene. Det er langt steg i en ny retning for landets nest største by.

I et nytt forslag som byrådet presenterer i dag forsvinner flere sentrale punkter fra reglene i byen.

Nå blir det mer åpning for salg på høytidsdager og på nattetid.

Og utesteder som ønsker og får lov til det kan holde kranene gående til klokken 03.

Lang liste med nye regler

Dette er de viktigste endringene byrådene sine regler.

Åpner for at alle utesteder kan skjenke til klokken 03.00 om natten.

Åpner for salg av alkohol på julaften.

Utvidet salg av alkohol på påske-, pinse og nyttårsaften til klokken 18.00 (fra 16.00 tidligere).

Lov å selge alkohol fra klokken 06 om morgenen (før gjaldt reglene fra 08.00).

Parker og byrom blir ikke lenger definert som områder som skal ha alkoholfrie soner.

Fjerner formulering om at idrettsarrangement for voksne i utgangspunktet er alkoholfrie soner.

Det er kommunene selv som styrer skjenkereglene via forskrifter og retningslinjer.

Et smilende byråd møtte NRK med nyheter om alkohollovene i Bergen, fra venstre næringsbyråd Reidar Digranes, finansbyråd Eivind Nævdal-Bolstad (H) og helsebyråd Marte Monstad. Foto: Brynjar Osgjerd / NRK

Vil ha folk som flytter til byen

Tre representanter for byrådet møter tirsdag NRK om saken.

– De endringene vi gjør nå er at vi stor grad gjør endringer så vi er i tråd med alkoholloven. Vi ønsker at Bergen er en by man flytter til og ikke fra. Vi ønsker at næringslivet skal få gode vilkår, sier næringsbyråd Reidar Digranes til NRK.

– Dette er ikke ny politikk for oss. Men vi får gjennomslag. Det er en næring som er viktig for Bergen. Både for fastboende og turister. De sysselsetter 10.000 bare i Bergen. De trenger forutsigbare vilkår, sier Eivind Nævdal-Bolstad (H), som er finansbyråd i Bergen.

– Vi har hatt alkoholfrie soner. Det har gjort at man har en særbergensk regel der man har hatt skjenkeforbud i deler av sentrumsområdet. Nå blir det en rettferdig behandling av aktørene i byen, sier Marte Monstad, Frps helsebyråd i Bergen.

Skjenking til 03 må søkes om

Saken blir sendt ut på høring med tre ukers frist.

– Vi åpner for at uteservering kan holde åpent helt frem til kl. 3 i noen tilfeller hvis det er forsvarlig ut fra omgivelsene. Det blir individuelle vurderinger. Man åpner for å se på det i hver enkelt søknad, sier Digranes

– Hele byrådet er enig om endringene vi gjør. Vi standardiserer så det blir enklere å forholde seg til skjenketidene i Bergen kommune. Nå blir det klokken 2 hele uken, og kl. 3 hvis du har ansvarlig vertskapskurs, sier Digranes.

Aktualisert av skjenkekrangel

Skjenkereglene i byen bli i vinter aktualisert av en skjenkekrangel midt i byen.

Da kunne NRK avsløre at det tradisjonsrike utestedet Logehaven i Bergen sentrum var gjenstand for en opphetet konflikt mellom kommunen og byens utelivsaktører.

Uterestauranten åpnet opp i ny drakt i 2023 etter at det ble kjøpt og pusset opp av hotellgruppen De Bergenske, som eier fem hoteller og sju restauranter i Bergen.

Eier og administrerende direktør Kjetil Smørås ble da anklaget for å ha brutt skjenkebestemmelsene siden gjenåpningen av stedet, som nå har fått navnet Haven.

Les mer om saken her: