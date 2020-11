I november i fjor stevnet staten DNV GL for 15 milliarder kroner etter «Helge Ingstad»-ulykken i 2018.

Dette er den andre av i alt to rettssaker som er planlagt neste år etter den dramatiske kollisjonen for snart to år siden.

I tillegg til søksmålet mot klasseselskapet har staten har gått til sak mot eieren av tankskipet «Sola TS» der skyldansvaret skal fordeles mellom KNM «Helge Ingstad» og tankskipet.

Havarikommisjonen konkluderte i fjor blant annet med at opplæringen av brobesetningen på fregatten var mangelfull.

Har satt ny dato

Klasseselskapet DNV GL (tidligere Veritas) ga i 2017 KMN Helge Ingstad nytt klassesertifikat fram til 2021. Godkjenningen kom etter en 5-årskontroll gjennomført i 2016.

I Havarikommisjonens foreløpige rapport om ulykken ble det avdekket at de hule propellakslingene førte til at vann raskt kunne spre seg. Forsvarsdepartementet mener DNV GL burde avdekket dette, skriver Teknisk Ukeblad.

På dagen ett år etter ulykken ble stevningen sendt. Rettssaken ble i vår stanset i påvente av en endelig rapport fra Havarikommisjonen.

Ny tid for hovedforhandlingene i Oslo tingrett er satt fra 21. september til 29. oktober neste år.

– Grunnløst krav

Kommunikasjonssjef Chalotte Bjørn i DNV GL – Maritime Nord-Europa bekrefter stevningen til Teknisk Ukeblad.

Hun forklarer at klasseopptaket er basert på tegninger og informasjon som de mottok fra Forsvaret.

– Vi har gått grundig gjennom saken og mener kravet er grunnløst. Det foreligger ikke noe ansvarsgrunnlag, og det er heller ingen årsakssammenheng mellom det klasseopptaket DNV GL hadde ansvaret for og Helge Ingstads forlis og påfølgende tap, skriver hun.