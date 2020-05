Slik bæsj har forskerne aldri hatt tilgang på før

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Akkurat nå har vi en unik mulighet til å finne ut hva vi har her i Bergen, uten besøk, turisme og uten at vi selv har vært ute på reise. Dette gir bildet av en sovende by og hva slags avfall vi får fra menneskene som er her, sier biolog Cecilie Smith Svanevik ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Nærmest fritt for fremmede bakterier

Glassene på bildet inneholder avføringsprøver fra de fem største kloakkrenseanleggene i Bergen.

Innholdet er unikt ved at det nærmest er fritt for innblanding fra tilreisende, samt at svært få av byens innbyggere har vært på reisefot og tatt med seg fremmede bakterier hjem.

GREP SJANSEN: Biolog Cecilie Smith Svanevik ved Havforskningsinstituttet er en av de som forsker på bakteriene menneskene tilfører havet. Foto: Cecilie Svanevik / Havforskningsinstituttet

– Vanligvis er sammensetningen av kloakken ganske komplisert, for den får tilført bakterier fra veldig mange forskjellige kilder. På våren er det som regel masse turister her og cruiseskip i byen. I tillegg er nordmenn glade i å reise, sier Svanevik.

De første prøvene ble tatt like før påske, tre uker etter at smitteverntiltakene ble innført. De neste prøvene blir etter planen tatt kommende uke.

Analysearbeidet skjer i samarbeid med vann- og avløpsetaten i Bergen kommune.

Vil vite hvorfor bakterier blir resistente

En vesentlig årsak til undersøkelsene er for å finne ut hvordan bakterierer utvikler resistens mot antibiotika.

– Det er en av de største helsemessige utfordringene vi har nå. Derfor ser vi både på hva som fins i de naturlige miljøene og hva vi tilfører fra oss mennesker. Der er kloakken viktig, for det er slik bakteriene våre havner i havet, sier Svanevik.

HER BLIR PRØVENE HENTET: Dette er Kvernevik renseanlegg i Åsane, et av de fem anleggene i Bergen som er med i analysen. Foto: Gunn Eklund Breisnes / Bergen kommune

Forskerne håper nå å få tak i tilsvarende avføringsprøver fra før koronaalarmen gikk.

Hvis ikke det fins, må de vente til turistene er tilbake før de kan få sammenliknbare prøver.

– Veldig spennende

Professor Pål Rongved ved senter for farmasøytisk kjemi på Universitetet i Oslo er svært interessert i hva undersøkelsene i Bergen vil vise.

– Det skal bli interessant å se andelen resistente bakterier nå under innreiseforbudet kontra når det er fullt av turister som slipper ut sitt fornødne, sier han.

Antibiotikaresistens er et stort problem i flere verdensdeler og er utbredt i både Sør- og Øst-Europa, men foreløpig ikke i Norge.

Når slike bakterier blir oppdaget i Norge, stammer de ofte fra tilreisende eller nordmenn som har fått bakteriene i seg i utlandet.

– I Norge er vi vant til å ha veldig mye turister fra fjerne strøk, hvor resistens er et mye større problem. Derfor blir dette et veldig spesielt studie, sier professor Rognved.