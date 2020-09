Det nye Vestland fylke sliter økonomisk, og som NRK tidligere har skrevet må fylket spare mange millioner de neste fire årene dersom de skal klare å snu minus til pluss.

I forslaget til økonomiplan for 2021 til 2024 har fylkesrådmannen undersøkt hvor det er mulig å kutte kostnader for å spare ytterligere 100 millioner kroner i året.

Et av forslagene er å bytte ut biodiesel med fossil autodiesel på bussene i Vestland.

Det kan spare fylkeskommunen for 23,5 millioner kroner.

– Dette er kutt som utfordrer miljøambisjonene til fylkeskommunen, sier leder Jannicke Bergesen Clarke (Ap) i hovedutvalget for samferdsel og mobilitet.

UTFORDRER: De foreslåtte kuttene utfordrer miljøambisjonene til fylkeskommunen, mener leder Jannicke Bergesen Clarke (Ap) i hovedutvalget for samferdsel og mobilitet i Vestland fylkeskommune. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

Koster mer enn det smaker

Vestland har markert seg som fylkeskommunen som tvinger fram krav om null eller lave utslipp på sine ferjesamband. I løpet av 2020 blir det el-ferger på alle 17 fylkesveisamband.

Klimagassutslippene fra kollektivtrafikken i fylket ble redusert med 8 prosent i fjor. Utslippskuttene skyldes i hovedsak innfasing av palmeoljefritt biodrivstoff og elektrisk drift.

Onsdag møtes samferdselsutvalget for å ta stilling til forslagene.

– Det er vanskelig å gå tilbake igjen til autodiesel, men vi er nødt til å ta tæring etter næring og se på om biodiesel koster mer enn det smaker, sier gruppeleder Silja Ekeland Bjørkly i Høyres fylkestingsgruppe.

Her er forslagene til samferdselskutt i Vestland fylke Ekspandér faktaboks Fylkesadministrasjonen har levert en liste med en rekke kuttforslag innenfor kollektiv, og en annen liste med kuttforslag innenfor infrastruktur og vei. Innenfor kollektivtransport foreslås er det to ulike lister med kuttmuligheter, som begge vil spare fylket for 37 millioner kroner. Her foreslås det blant annet å: Øke taksten på buss og bane med 1 prosent - 10 millioner kroner.

Fjerne kompensasjon for ungdomskort på kommersielle bussruter - 15 millioner kroner.

Redusere frekvensen på buss og bane i Bergensområdet - 2 millioner kroner.

Redusere antall billettautomater fra 113 til 13 - 4 millioner kroner

Erstatte biodiesel med autodiesel på buss - 23,5 millioner kroner.

Senke aldersgrense for ungdomsbillett på buss og bane fra 20 til 19 år - 5,0 millioner kroner.

Fjerne båtavganger på sambandet Askøy-Bergen midt på dagen - 3,3 millioner kroner Innefor infrastruktur og vei, foreslås det også to lister med kuttalternativer, som begge vil spare fylket for 71,8 millioner kroner hver. Her foreslås blant annet: Mindre penger til trygg skolevei/hjertesonetiltak - 5 millioner kroner.

Redusert bevilgning til opprydning etter ras og flom - 27 millioner kroner.

Mindre vedlikehold av enkelte broer, som kan føre til at tunge kjøretøy må bruke alternative ruter - 8 millioner kroner.

Mindre feing av veier og gang- og sykkelveier - 2,8 millioner kroner.

Mindre penger til nyasfaltering og oppmerking av veier - 31,8 millioner kroner

– Må bli billigere

De klimavennlige biobussene til Vestland fylkeskommune går i Nordhordland, Bergen Sør og Vest.

Klimabyråd Thor Haakon Bakke (MDG) synes det er leit om forslaget blir gjennomført. Han sier det vil slå uheldig ut for utslippene i Bergen og i Vestland.

– Fylket har helt sikkert et behov for å spare noen kroner, men de innsparingene må ikke komme innenfor klimafeltet. Vi har alle behov for at det prioriteres høyt.

Forslaget viser at biodrivstoff koster for mye i dag, mener han.

– Avgiftene på det avanserte, palmeoljefrie biodrivstoffet er altfor høye. Her trenger fylket hjelp fra nasjonale myndigheter, slik at biodrivstoff blir billigere, sier Bakke.

VANSKELIG: – Vi er nødt til å se om biodiesel koster mer enn det smaker, sier gruppeleder Silja Ekeland Bjørkly (H) Høyres fylkestingsgruppe.

Pest eller kolera

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland fylkeskommune mener forslagene som har kommet fram, viser hvor dramatisk situasjonen er.

– Mange av utgiftene er faste, og da kommer vi til å møte noen veldig vanskelige kutt. Det blir som å velge pest eller kolera.

Han vil ikke forskuttere hva resultatet blir.

– Hvis vi ikke går inn og tar grep, blir vi bare møtt med enda mer dramatiske kutt neste år, sier Askeland.

FOR DYRT: Klimabyråd Thor Haakon Bakke (MDG) mener at forslaget viser at biodrivstoff er altfor dyrt. Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

Økt priser på buss og bane

Fylkesadministrasjonen foreslår videre én prosents takstøkning på buss og bane, selv om fylkestinget har vedtatt at målet er en markert reduksjon i billettprisene.

– Dette er noe hele fylkestinget har stått sammen om, men samtidig så må vi se at fylkeskommunen er i en alvorlig økonomisk situasjon, sier Bjørkly.

Hun understreker at partiet ikke har tatt stilling til om de er for prisøkningen, som vil gi 10 millioner kroner i ekstrainntekter.