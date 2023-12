Det har gått en rekke skred i Vestland fylke lørdag, og klokken 18.20 var det 25 stengte veier totalt i Vestland og Rogaland, ifølge Vegtrafikksentralen.

Varsom har sendt ut et oransje farevarsel for flom som gjelder i Vestland, Rogaland og deler av Agder. Oransje nivå betyr at det er betydelig fare for flom.

Det har blant annet gått et snø- og sørpeskred på riksvei 7 mellom Eidfjord og Hardangerbroen. Veien er stengt.

– Hvis noen står i kø her og venter på at veien skal åpnes, må man komme seg vekk!, skriver Vegtrafikksentralen på X.

Det er overhengende fare for flere snøskred, ifølge vegvesenet.

Her gikk skredet.

Sogndal er isolert

Det har gått flere snøskred i Sogndal kommune, som i lag med flom har gjort at alle veier ut av kommunen er stengt.

Kommunen har satt krisestab.

– Det er mange som melder om hus og næringsbygg med vann i kjelleren. Vi gjør det vi kan for å bistå flest mulig, sier ordfører Stig Ove Ølmheim til NRK.

Det blir også vurdert evakuering fortløpende av personer som bor i utsatte området.

Fylkesvei 55 mellom Balestrand og Dragsvik er stengt på grunn av et snøskred. Det skal gjøres en ny vurdering om eventuell åpning søndag klokken 12.

– Jeg kom rett etter at skredet gikk, så jeg fikk det ikke med meg. Men jeg er veldig glad for at ikke liv gikk tapt, sier Oddrun Wathne, som bor i området.

Et snøskred sperrer fylkesvei 55 i Balestrand. Foto: Oddrun Wathne

Ferjesambandet Hella-Vangsnes-Dragsvik går nå i kriserute, som innebærer at ferja også går innom Balestrand.

Litt lenger inne i fjorden fra ferjesambandet, i Sværefjorden, har det også gått et ras. Det betyr at de som bor i Vetlefjorden og på Menes er innestengt.

Innenfor den ene ferjekaien på sambandet, Hella, er det også stengt. Mellom Grinde og Hella er veien stengt på grunn av flom. Der blir det ikke åpnet igjen før vannstanden går ned.

Evakuerer boliger i Ullensvang

Lørdag har det også gått flere skred i nabokommunen til Eidfjord, Ullensvang. Det har gått et jordskred ved Måge, mellom Odda og Utne, på fylkesvei 550. Veien er stengt som følge av dette.

Kommunen har besluttet å evakuere innbyggere på Nordnes og på Måge.

– Jeg vet ikke nøyaktig hvor mange det er snakk om, men det er omtrent 20 boliger, sier ordfører i Ullensvang, Roald Aga Haug.

Ordfører i Ullensvang, Roald Aga Haug. Foto: Tale Hauso

Alle ekstra leger er kalt ut og er i beredskap i kommunen. Også politiet har ekstra bemanning på grunn av værforholdene.

En evakueringsbåt er på vei til Nordnes fra Jondal. Det er politiet som håndterer evakueringen.

– Det er flere rashendelser i nord og sør. Det gjør situasjonen krevende evakueringsmessig, sier Aga Haug.

Det har òg gått et jordskred som stenger riksvei 13 Byrkjeneset mellom Odda og Tyssedal.

En gravemaskin er tatt av skred ved Nå i Ullensvang lørdag ettermiddag. Fører er «ok», ifølge politiet. Det går fortsatt ras på stedet, og politi og brannvesen vurderer evakuering.

– Tror det blir flere stengte veier utover kvelden

Det har blitt sendt ut en rekke farevarsler om mye vann og nedbør.

– Det kommer fremdeles mye vann. Det blir mye det samme utover kvelden, og jeg trur kanskje det blir flere veistengninger, seier Egenæs Herland ved Vegtrafikksentralen.

Politiet er også travelt opptatt med uværet lørdag.

– Vi får inn en rekke meldinger, blant annet fra Sogn, Sunnfjord, Nordfjord, Hardanger og Voss, sier operasjonsleder Tore-André Brakstad.

Han understreker at veier kan bli stengt på kort varsel på grunn av uværet.

– La bilen stå, er den klare oppfordringen til Brakstad.

Vegtrafikksentralen advarer sjåfører om at de må kjøre forsiktig og etter forholdene.

– Om du ikke må ut å kjøre, så hold deg hjemme, sier Egenæs Herland.

Kraftig vind og snøfokk i Nordland

Nord i landet er de største værutfordringene fremdeles i vente.

– Lavtrykket beveger seg nordøst og vil raskt komme inn i Nordland og fra i ettermiddag til Troms og Finnmark. Det blir sterk vind her, men liten storm utsatte steder først i Nordland.

Vindkastene kan komme opp i 30–35 meter per sekund, forteller Haga.

Sør i Nordland gjør mildværet at det vil være utfordrende på veiene på grunn av ishålke, mens det i indre og høyere strøk vil komme en del snø, 30–40 centimeter opplyser meteorologen.

Kuling og kraftig snøfokk skaper trøbbel i store deler av Finnmark.

E6 over Sennalandet mellom Alta og Hammerfest er stengt, mens en rekke andre veistrekninger er kolonnekjørt. Dette gjelder Skarsvåg-Nordkapp, Ifjordfjellet og Snefjord-Havøysund.

Lyn og torden er også på vei inn fra havet, og det er sendt ut gult farevarsel om mye lyn for deler av Nordland og Troms.