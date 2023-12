Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Etter uker med kaldt vær, har mildværet nå for alvor meldt sin ankomst, noe som skaper utfordringer i store deler av landet.

Vind, regn, snø, ising, snøskred og flom er blant farevarslene som er ute for helgen.

Den raske temperaturstigningen har ført til problemer på veiene, inkludert et sørpeskred på E39 og en kjedekollisjon på E6.

På grunn av ras og rasfare er flere veier på Vestlandet stengt, og det er stor fare for vannplaning.

Lavtrykket beveger seg nordøst og vil raskt komme inn i Nordland og fra i ettermiddag til Troms og Finnmark, noe som vil føre til sterk vind.

Sør i Nordland vil mildværet skape utfordringer på veiene på grunn av ishålke, mens det i indre og høyere strøk vil komme en del snø. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Hele fastlandet blir rammet, fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord, er konklusjonen fra vakthavende meteorolog Per Egil Haga.

Den eneste delen av kongeriket som slipper unna er Spitsbergen forteller han.

Vind, regn, snø, ising, lyn, snøskred og flom. Det er farevarsel ute for stort sett alt i helga.

Og mens november ble den kaldeste av sitt slag på 13 år, med flere kulderekorder satt, har mildværet nå for alvor meldt sin ankomst en uke før jul.

Perioden man på folkemunne kaller kakelinna.

Flere steder i landet skaper den raske temperaturstigningen problemer.

I morgentimene gikk et sørpeskred på E39 og på E6 nord for Korgfjelltunnelen sakset et vogntog på glatta. Det førte til en kjedekollisjon med fire kjøretøy som kom bak. Det er ikke meldt om alvorlig personskade.

Lite biler og folk å spore på de glatte veiene i Bodø lørdag. Foto: Elise Angermo Fossland / NRK

Mildt i høyden, kaldt i lavlandet

– I Drammen er det nå i morgentimene -10 grader, mens det på Geilo er seks varmegrader på 800 meters høyde, forteller Haga.

– Mildværet her på Østlandet har slått inn i de høyere strøkene, samtidig er det fortsatt kaldt i de lavereliggende strøkene, og det er litt spesielt.

Men de røde temperaturene er ventet å gjøre sitt inntog i lavlandet utover dagen. Da kan Oslo-området få opp mot 7–8 grader.

– Da blir snøen som ligger på baken gjort om til is og våt is, slik at det blir ishålke i disse områdene utover dagen i dag.

Det samme vil gjelde i fjellet. I tillegg er det sterk vind som vil gi utfordrende forhold, forteller han.

Her kan du sjekke oppdaterte meldinger fra Statens vegvesen.

Flere fjelloverganger preges av mye snø og kraftig vind. Her på E6 over Saltfjellet lørdag morgen. Foto: Statens vegvesen

På Vestlandet er flere veier stengt på grunn av ras og rasfare, melder trafikkoperatør Andreas Egenæs Herland i Vegtrafikksentralen. Det er også stor fare for vannplaning.

– Rundt omkring og overalt er det mye isnedfall og vann. Vi har alt personell ute for å gjøre tiltak der det er mulig, men det sier seg selv at det er avgrensa hvor mye vi kan få gjort. Det er en akutt situasjon, seier Egenæs Herland.

Kraftig vind i nord

Også nord har de største utfordringene foran seg.

– Lavtrykket beveger seg nordøst og vil raskt komme inn i Nordland og fra i ettermiddag til Troms og Finnmark. Det blir sterk vind her, men liten storm utsatte steder først i Nordland.

Vindkastene kan komme opp i 30–35 meter per sekund, forteller Haga.

Lørdag ventes det lokalt kraftige vindkast opp mot 35 sekundmeter fra sørøst og sterk kuling flere steder i Nordland. Foto: Meteorologisk institutt

Sør i Nordland gjør mildværet at det også her vil være utfordrende på veiene på grunn av ishålke, mens det i indre og høyere strøk vil komme en del snø, 30–40 centimeter opplyser meteorologen.

– De største utfordringene er foran oss i nord, mens Vestlandet og Trøndelag står oppi det nå.

Lyn og torden er også på vei inn fra havet, og det er sendt ut gult farevarsel om mye lyn for deler av Nordland og Troms.

Sjekk hvor det lyner akkurat nå på kartet på Yr eller på kartet med lynobservasjoner i sanntid.