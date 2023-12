– Eg høyrde eit enormt brak og såg ein svart vegg av masse komme rett mot meg.

Vigleik Åkre hadde berre jobba nokre få minutt i gravemaskina då raset kom dundrande mot.

Hovudvegen på Måge mellom Odda og Utne i Vestland rann over laurdag ettermiddag, og gravemaskinføraren skulle leie elva på rett spor.

Men så langt kom han aldri.

Dette raset tok gravemaskina og Vigleik Åkre med seg. Foto: amund maage

– Eg greidde akkurat å svinge maskina heilt rundt og sette bakenden til før raset kom. Eg trur det berga livet mitt, seier han til NRK.

– Så heldig at det nesten ikkje er lov

Heile maskina på 23 tonn blei sveipa av garde nedover.

– Det gjekk kast i kast nedover. Lysa forsvann, rutene blei knuste. Stein, massar og snø kom dundrande inn.

Etter ei stund stoppa maskina opp.

– Eg følte meg ufatteleg heldig då eg kjente at eg var nokolunde heil og kunne prøve å kome meg ut.

Åkre kom seg ut, men raset rakk han opp til livet. Han heldt på å bli dregen under av massane og kom seg difor opp att i gravemaskina.

Men frykta for nye ras fekk han til å kome seg ut att og ned i tryggleik.

Stort ras på Måge Du trenger javascript for å se video.

Det kom også nye ras i mellomtida, men desse fekk han ikkje over seg.

Åkre er mørbanka etter hendinga, men like heil.

– Eg har vore så heldig at det nesten ikkje er lov.

Åkre jobbar for entreprenørselskapet Ullensvang Entreprenør. Firmaet hadde lagerplass i området der raset gjekk.

– I løpet av sekund var heile firmaet sopa på sjøen. No har jord, sørpe, vatn og stein tatt med seg det meste, seier dagleg leiar Joakim Måkestad til NRK.

Han seier det var flaks at det ikkje gjekk liv.

Raset kom dundrande rett ved heimen

Like ved raset var familien Førde vitne til naturkreftene.

Det gedigne skredet dundra nedover fjellsida – knapt 20 meter frå heimen deira.

– Eg hadde aldri i min villaste fantasi tenkt at det skulle gå så gale, seier Joar Førde til NRK.

Dette snø- og sørpeskredet dundra nedover fjellsida rett ved heimen til familien Førde. 18 år gamle Thea filma det heile. Du trenger javascript for å se video. Dette snø- og sørpeskredet dundra nedover fjellsida rett ved heimen til familien Førde. 18 år gamle Thea filma det heile.

– Vi kjente det rista i heimen og såg berre kor vatnet sprute oppetter huset.

Han og døtrene blei evakuerte av brann- og redningsmannskap.

Joar Førde og dottera Thea er på Utne hotell, evakuerte frå heimen sin. Foto: Tale Hauso / NRK

Totalt blei ni personar evakuerte. Dei er alle frå storfamilien til Førde.

Også på Eitrheim utanfor Odda i Ullensvang har to personar i ein husstand blitt evakuerte.

Fylkesveg 550 er stengt etter raset. Over 20 vegstrekningar på Vestlandet er stengde som følge av uvêret.

NVE forlengjer søndag farevarsla for flaum, jordskred og sørpeskred.

Joar Førde ilag med døtrene Arja (3) og Thea (18) på hotell etter at dei blei evakuerte frå heimen. Foto: privat

– Enorme krefter i sving

Familien på Måge i Ullensvang er vande med at det rasar rundt dei, men i går blei det ekstra ille.

Denne maskina vart òg teken av raset på Måge. Foto: Joakim Måkestad / Privat

– Vi høyrde fleire små ras, men så begynte det å ta litt meir av. Ofte bygger det seg litt opp. Då blir det reine ragnarok, seier Joar Førde.

Sonen og sambuaren til Førde var ikkje heime denne laurdagen og fekk ikkje med seg noko av dramatikken.

Raset øydela ein kraftstasjon på veg nedover fjellsida, og tre knakk som fyrstikker då raset kom.

– Det var enorme krefter i sving, fortel han.

Også vegen opp til heimen deira er rasert. Korleis det står til med huset deira, er uvisst.

Dottera Thea (18) filma raset som dundra forbi.

– Det verste var å sjå gravemaskina som blei røska av garde med raset, seier trebarnsfaren.

Stort ras på Måge Du trenger javascript for å se video.

Uvisst kor lenge evakueringa varer

Ordførar i Ullensvang, Roald Aga Haug seier dei tek hand om alle dei evakuerte.

– Det har vore ganske dramatisk. Eg er glad for at det gjekk såpass bra og at det ikkje har gått liv, seier han.

Elleve personar er evakuerte i Ullensvang kommune. Foto: Tale Hauso / NRK

Kor tid dei evakuerte kan reise heim, er uvisst. Men truleg varer evakueringa ut dagen.

Butikkeigar Joar Førde skulle eigentleg ha halde søndagsopent i dag.

Men i staden for blir det hotelliv på Utne.

Storfamilien til Joar Førde blei alle evakuerte laurdag. No er dei på hotell fram til dei får reise heim. Frå venstre: Anny og Leif Ola Måge, Joar og Arja Førde, Leif Arne Måge, Thea Førde, Solveig og Lillian Måge. Foto: privat

Men han og døtrene Arja (3) og Thea (18) klager ikkje:

– Vi får god mat og har det berre fint. Einaste er at eg har gått tom for snus, men det ordnar seg nok også, humrar Førde.

Utesperra frå heimen

Også familien til Stine Mari Opedal Berg i Tyssedal er råka av rasa på Vestlandet.

Familien på fem måtte overnatte hos vennar etter at dei ikkje kom seg heim på grunn av ras. Til venstre: Stine Mari Opedal og mannen Ronnie Andre Horne Moe. Sofie Mari (7), Sander Nathaniel (19) og Emil Tukun Moe (20). Foto: Privat

Familien var i frisørsalongen til Opedal Berg i Odda for å få juleklippen laurdag.

– Akkurat då eg skulle låse døra til salongen og reise heim, høyrde vi det dundra, seier ho.

Familien forstod kva som var i ferd med å skje, men håpte dei skulle rekke heim. Men på veg mot Tyssedal møtte dei bilar med blinkande lys.

Det viste seg at eit ras hadde gått nedover fjellsida og stengt vegen.

– Det er klart ein tenkjer på kva som kan skje om du skulle bli teken av raset, men samstundes blir ein vande med at det er slik det er, seier ho.

For familien enda det med at dei måtte sove hos eit vennepar i natt.

Kommunen har sett opp båtskyss slik at dei ras-råka kjem seg til og frå Tyssedal, så no er familien vel heime att.