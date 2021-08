Her jublar fleire hundre for norsk OL-gull i den vesle bygda: – Heilt magisk!

– Dette var heilt magisk. Vi har vore her saman i skumringa og opplevd det folkehavet og fått DEN kampen.

Det seier Merita Mol når NRK treffer ho i Strandvik i Fusa.

Då har sonen Anders Mol og Christian Sørum tatt Noregs aller første OL-medalje i sandvolleyball då dei spelte den russiske duoen av banen i Tokyo i natt.

I Mols heimbygd Strandvik i Vestland har jubelropa truleg aldri vore høgare.

For med knappe 500 innbyggarar, var det venta at imponerande 600-700 tilskodarar ville sjå kampen i «OL-anlegget» i Strandvikparken ved fjorden.

NRK var på plass og følgde OL-festen i vestlandsbygda Fusa gjennom natta.

«OL-anlegg» i bygda

For medan OL-kampane i Shiokaze Park i den japanske millionbyen har gått for nesten folketomme tribunar, har innbyggarane i Mols heimbygd verkeleg møtt opp.

Midt i sentrum, i ein splitter ny park ved fjorden, har eldsjeler bygd scene og sett opp storskjerm. Her har fleire hundre fått med seg Mol og Sørums veg til OL-finalen.

250 såg kvartfinalen natt til onsdag, og over 350 fekk med seg semifinalen torsdag. Festen har gått føre seg bokstaveleg talt dag og natt.

– Dette er gutedraumen som går i oppfylling for Anders. Dette har han jobba for i fleire år. At dei står i første OL og tek gull er rørande og eg er så stolt, seier Merita Mol til NRK.

Merita Mol, mor til Anders Mol, var frå seg av glede og stoltheit etter gullet. Henrik Mol, broren til Anders, i bakgrunnen. Foto: Synne Sørenes / NRK

Kom folk langvegs frå

Den vesle bygda ved Bjørnafjorden i Vestland har knappe 500 innbyggarar.

I natt sette mange hundre jublande tilskodarar bygda heilt på hovudet.

– Eg veit at det kjem folk frå Naustdal, Oslo, Bergen og elles rundt om i kommunen her. Eg forventar at det vil koma rundt 600-700 i natt dersom alle som har varsla at dei kjem, faktisk møter opp, sa Tone Elisabeth Stenevik, familievenn av Mol-familien og styremedlem i det lokale idrettslaget, kvelden før festen braka laus.

Også foreldra til Christian Sørum hadde lagt turen til Strandvik for å delta i festen.

– Eg synest det er veldig kjekt at foreldra til Christian er komne til Strandvik, og vil oppleva dette med oss i bygda.

Marianne Sandlie Sørum og Espen Sørum, foreldra til Christian Sørum, valde å ta turen til Strandvik for å følge gullfesten med Mol-familien. Foto: Synne Sørenes / NRK

Regner tre meter i året

Sjølv om sola har skine over Strandvik dei siste dagane, er også denne vestlandsbygda prega av fuktig klima. Tre meter nedbør i året er fasiten.

Det er med andre ord lite som minner om sol, strand og varme. Då hjelper det på at mamma Merita Berntsen Mol har spelt sandvolleyball i OL, og pappa Kåre Mol har nærare 100 kampar i innandørs volleyball.

Og interessa stoppar ikkje hos familien Mol.

Den vesle bygda har éi kyrkje, éin skule. éin nærbutikk – og heile seks sandvolleyballbanar.

Og no: Ein fersk OL-gullvinnar.

Anders Berntsen Mol til høgre og Christian Sørum kunne juble i natt, 05.15 norsk tid, for gull i Tokyo. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Gull til slutt

Natt til laurdag resulterte det i eit historisk OL-gull – som ei heil bygd feira i eufori.

Trass i nokre svake resultat og ein formdupp før sommarleikane, viste paret sin styrke då dei nedsabla den russiske motstandaren.

Medaljen er den første for Noreg i den olympiske greina sandvolleyball. Jan Kvalheim og Bjørn Maaseide fekk ein 7.-plass i 1996, og to gongar har norske lag kvalifisert seg til åttedelsfinalen.