Mol/Sørum - Stojanovskij/Krasilnikov 21-17, 21-18

De norske gutta strakk armene i været da finalemotstanderen sendte en serve rett i nettet på Norges matchball. Til slutt deiset Mol og Sørum ned i sanden og ga hverandre en stor klem.

Vel vitende om at det er en prestasjon ingen har gjort før dem i Norge.

– Det er bare så latterlig deilig. Det går ikke an å beskrive det. Det er så mye hardt arbeid som ligger bak det. Det å se Christian inn i øyene og levere medaljen til han, det er helt magisk, sier Anders Mol til NRK.

GULLGLISET: Kåre Mol, Anders Mol, Christian Sørum og Jetmund Berntsen jubler for OL-gull på strandvolley-arenaen i Tokyo lørdag. Foto: Heiko Junge / NTB

Makker Christian Sørum fikk spørsmål om hvordan det var med nervene før en så viktig kamp på den største arenaen for en idrettsutøver.

– Vi var spente. Vi var fornøyde med å være i en OL-finale, men vi hadde ekstremt lyst på det gullet. Jeg sa det til Anders at sølvmedaljen er OK fin, men gullmedaljen ser mye bedre ut. Jeg tok et skjermbilde av OL-gullet for tre år siden og har sett det på mobilen hver dag siden, sier han til NRK.

– Skjønner ikke hva de er laget av

Noen minutter etter at gullet var et faktum tok den historiske duoen også seiersrunden foran den norske delegasjonen, med både kulturminister og idrettspresidenten på tribunen, mens seiersbrølene runget over et publikumsfattig sandvolley-stadion.

Etter hvert fant også Mol og Sørum frem til trenerne sine. Det ble en emosjonell stund. Trener og pappa Kåre Mol hadde følgende å si til NRK etter at gullet var et faktum:

– Jeg er bare så lykkelig over at de spiller en helt unik, solid kamp. At de klarer å spille årsbeste, synes jeg da, i finalen og kneble russerne på den måten, det er rørende, sier han og fortsetter:

FEIRET: Christian Sørum og Anders Mol fant veien opp til trenerne Jetmund Berntsen og Kåre Mol på tribunen etter finaleseieren. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det å stå på toppen av seierspallen er ikke det jeg synes er mest euforisk, det er gode gutter og at de spiller en solid volleyballkamp.

Sammen med assistenttrener Jetmund Berntsen feiret kvartetten sammen nede ved banen. De poserte for fotografene med medaljene, sa noen velvalgte ord til hverandre og serverte klem på klem.

På NRKs spørsmål om hvordan det oppleves å ta gull, svarer Berntsen slik:

– Nei, det vet vi ikke. Vi har aldri opplevd det før. Vi blir helt satt ut. Vi får marginer, men spiller den beste kampen til nå i OL, og guttene er bare så rolige. Jeg skjønner ikke hva de er laget av, legger han til.

Rivalen skadet

Norge åpnet riktignok finalen nervøst. Stojanovski og Krasilnikov servet aggressivt, vant viktige poeng og hadde tidlig en firepoengs ledelse på 7-3.

Men gradvis våknet den norske sandvolleyball-duoen.

Og så skjedde det som snudde kampen fullstendig.

På stillingen 8-7 til den russiske olympiske komité hoppet Anders Mol opp ved nettet for å blokkere en smash av Vjatsjeslav Krasilnikov.

På veien ned i sanden tråkket Mol på rivalens fot.

– Nesten så jeg ikke tror det jeg ser

PREGET AV SKADE: Vjatsjeslav Krasilnikov underveis i kampen mot Norge. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Krasilnikov gikk ned for telling, åpenbart plaget av «sammenstøtet». Det hele så ut som en overtråkk.

– Å nei, å nei, å nei. Jeg håper ikke kampen skal ende på denne måten, kommenterte NRK-ekspert Vegard Høidalen.

Krasilnikov måtte ta en såkalt medisinsk time out, fikk behandling med is på ankelen og måtte deretter begynne å spille igjen.

Etter den lille pausen skjedde det noe som overrasket NRKs ekspert. I stedet for å serve på det åpenbart svakeste kortet, skadede Krasilnikov, slo de heller mot Stojanovskij.

– Det er nesten så jeg ikke tror det jeg ser. Jeg mistenker at de server på Stojanovskij fordi de rett og slett synes synd på Krasilnikov. Det er det isåfall bare å bukke og neie og bøye seg i støvet for. Det kan hende jeg tar feil, men jeg ser ingen annen grunn. Kan man bli rørt av ting, så kan man bli det av dette, sier Vegard Høidalen.

– Preget av skaden

Derfra og ut handlet det meste om Norge i det første settet. De utlignet, tok ledelsen og sikret seg deretter fem muligheter til å avgjøre første sett. Det klarte de til slutt og vant 21-17.

Det andre settet var lenge jevnt, men etter hvert opparbeidet Mol og Sørum seg en luke.

NRK-ekspert Vegard Høidalen kommenterte følgende om Krasilnikovs spill i det andre settet:

– Han er litt preget av skaden sin. Han klarer ikke å gå inn 100 prosent.

Den norske duoen beholdt luken kampen ut og sikret seg tre matchballer for å avgjøre det hele. Da Stojanovskij servet en ball rett i nettet var den historiske seieren et fakum.