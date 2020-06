NVE er bekymra fordi nedbør og mogleg styrtregn kjem på toppen av den kraftige snøsmeltinga i området.

På sundag er flaumfaren i store delar av Vestland på oransje nivå.

I Stryn er det framleis stor vassføring, og ordførar Per Kjøllesdal fortel at vatnet snart treng inn i hus.

– Det er veldig mykje vatn no og det er aukande. Det har ikkje vore inntrenging til hus men det er veldig nærme vassnivået i 2018.

Kjøllesdal seier vidare at det ikkje er mykje å gjere med dette, anna enn å vente og sjå.

– Det er ikkje noko vi kan gjere for å halde igjen dette.

– Spenninga er knytt til nedbøren

Hydrolog og flaumvarslar i NVE, Bjørn Sønju-Moltzau, seier dei forventar at vassføringa kjem til å halda fram i fleire døgn.

– Klokka 13.00 var vassføringa i Strynevatnet rundt 187 kubikk i sekundet. Det grensar til raudt nivå. I 2018 var den verdien på 220 kubikk i sekundet. Vi kan fort kome dit viss vi får mykje nedbør på toppen av snøsmeltinga.

Han seier alt avheng av nedbøren.

– Viss vi ikkje får noko særleg meir nedbør i tillegg til snøsmeltinga, så skal dette gå bra. Den store spenninga er no knytt til utbreiinga av nedbøren som er venta i løpet av søndag og måndag formiddag, seier Sønju-Moltzau.

Han seier at også Lovatnet er forventa å kome opp i oransje nivå for flaum i løpet av natta.

Vakthavande meteorolog Martin Grønerød ved Vervarslinga på Vestlandet seier nedbøren vil halde fram heile dagen.

– Det er ein del byger og det vil halde vidare fram utover ettermiddagen og kvelden. I løpet av kvelden kan ein forvente at ein kan få mellom fem og ti millimeter.

Det vil så bli opphaldsvêr frå seint i kveld eller i natt, men det kan kome mellom fem og ti millimeter nedbør over Stryn i morgon.

Temperaturen kjem opp i 18 grader sundag og 20 grader måndag.

Risikerer eit betydeleg tap

– Eg har nesten ikkje tid til å følgje med på vêrmeldingane. Eg blir oppgitt på alt saman. Eg har jobba dag og natt med å sikre avlingane, men står kanskje likevel framfor eit betydeleg tap, seier bonde Anders Kleppe i Stryn.

Rundt garden hans ved Stryneelva veks vatnet høgare og høgare innover bøane. Elva er full av smeltevatn frå dei enorme fjellområde kring Stryn, der snøen framleis ligg meterhøg i solsteika.

SPENT: Anders Kleppe må bu seg på at flaumen i Stryn vil vekse seg endå kraftigare. Foto: Raymond Lidal / NRK

Flaumen i andre stadar i landet

I fylgje NVE er det i Nordfjord flaumen er størst i Noreg. I Otta-området og øvre del av Gudbrandsdalslågen er varselet om flaum på oransje nivå.

Mjøsa kan få ein flaumtopp i løpet av ei vekes tid.

Elles har varselet endra seg frå gult til oransje nivå for delar av Nordland og Trøndelag. Årsaka er høge temperaturar som fører til mykje snøsmelting.

Resten av Austlandet ligg no på gult nivå på grunn av nedbørsvarselet, opplyser Sønju-Moltzau.

FLAUMVARSEL: På sundag er flaumfaren i store delar av Vestland på oransje nivå. Foto: VARSOM.NO

Uoversiktleg situasjon

NVE kan ikkje seie sikkert når flaumtoppen er nådd i Stryn. Dei oppmodar folk om å følgje godt med, og ikkje oppsøke fare.

– Det kan vere at toppen er i byrjinga av neste veke altså måndag eller tysdag. Då skal det også bli noko kaldare.

Anders Kleppe har kjempa mot klokka for å få i hus det meste av graset til husdyra før flaumen velta innover bøane.

Men like fullt står no delar av avlinga under vatn, i tillegg til store åkrar der det er sådd nytt gras.

Tørken gjer at mange bønder på Vestlandet ynskjer regn, men faren er at det også kan auke risikoen for flaum.

– Vi får berre vente på og sjå. Eg har gjort alt eg kan for å berge avling og verdiar, seier Kleppe.