Sterk vind og snø skapar problem for dei som skal mellom aust og vest onsdag.

No er seks fjellovergangar stengt. Dette gjeld:

E134 over Haukelifjell

Rv 7 Hardangervidda

Rv 15 Strynefjellet

Fv. 50 Hol-Aurland

Fv. 53 Tyin- Årdal

Rv. 13 Vikafjellet

Fv. 5410 Nesheimsfjellet.

Skal du over fjellet i dag er dette dei opne alternativa inntil vidare:

E16 over Filefjell.

På Rv 52 Hemsedalsfjellet er det kolonnekøyring på grunn av dårleg vêr.

DÅRLEG SIKT: Det er dårleg vêrforhold på mange fjellovergangar onsdag. Her frå Grotli, og vegen mot Strynefjell. Dette er ein av mange stengde. Foto: Statens Vegvesen

Best over Filefjell

– Det sikraste kortet i dag, om ein skal over, er over Filefjell. Der skal det blåsa bris, opp i liten kuling midt på dagen. Så om det ikkje vert for kraftige vindkast, er dette best, seier Jon Andreas Omdal ved Vegtrafikksentralen.

Rv 52 over Hemsedalsfjellet er også opent.

– Her snør det kraftig, men det er god sikt og ingen umiddelbar fare for kolonne. Samstundes er det vegarbeid i Hemsedal som gjer at køyretøy breiare enn 3,25 meter ikkje kan passera, opplyser Omdal.

Stengt lenge

På Rv 7 over Hardangervidda vert ikkje vegen opna før tidlegast torsdag. Statens vegvesen skriv også at E134 over Haukelifjell vert stengt til torsdag morgon.

– Over Hardangervidda skal det blåsa stabilt stiv til sterk kuling, og med vindkast på opp i 25 til 30 meter i sekundet gjennom dei neste 16 timane, seier Omdal.

Det er meldt store mengder snø i både Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag frå tysdag ettermiddag.

Problem for toga

Også for den trafikken som går på skjener er det problem onsdag. Tysdag kveld var det straumstans på Bergensbanen. Dette førte til at toget frå Oslo til Bergen ettermiddag måtte snu ved Nesbyen.

Verken nattoget frå Oslo til Bergen tysdag kveld, og nattoget mellom Bergen og Oslo same kveld, kom fram. Begge toga måtte snu, høvesvis på Haugastøl og Voss.

– Me jobbar med Bane Nor for å finna ut kva som er feil. Uansett er det ingen som no sit i tog nokon stader, seier Kaja Rønning Moen, pressevakt i Vy til NRK.

Førebels er også toga mellom Oslo og Bergen, som skulle gått onsdag morgon, innstilt inntil vidare.

– Det vert heller ikkje køyrt buss, grunna mange stengde vegar, opplyser Vy vidare til NRK.

Ny oppdatering er venta klokka 10.