Farevarsel på Vestlandet: Jord- og flaumskred kan få store konsekvensar

Varselet gjeld for kommunar i indre strøk i Vestland fylke, skriv varsom.no.

Faren aukar i dag, onsdag, og vil vare til fredag kveld.

Oransje farevarsel betyr at det er ein alvorleg situasjon som sjeldan skjer og kan medføre store skader.

NVE ventar fleire skredhendingar, der nokre av dei kan få store konsekvensar. Veg, jernbane og bygningar kan bli råka.

– Vi ventar oss skredhendingar, men størrelse er umogleg å vite, seier regionsjef i NVE, Aart Verhage.

Desse kommunane får oransje varsel Ekspandér faktaboks Aurland

Eidfjord

Gloppen

Høyanger

Kvam

Kvinnherad

Luster

Lærdal

Modalen Sogndal

Stad

Stryn

Sunnfjord

Ullensvang

Ulvik

Vaksdal

Vik

Voss

Årdal

Styresmaktene har fleire tilrådingar til folk i områda som er venta råka av uvêret:

Hald deg oppdatert på utviklinga av vêret, skred- og flaumsituasjonen.

Unngå bratte skråningar, samt bekker og elveløp med stor vassføring.

Hald stikkrenner, kummer og andre vassvegar frie for snø, is, grus, boss, kvist og lauv.

I tillegg til oransje varsel i indre strøk, er det gult varsel i ytre strøk av Vestland, samt Sunnmøre og nordre del av Rogaland.

– Det er venta mykje regn og kraftige regnbyer somme stader fram til fredag kveld. Indre strøk av Vestlandet vil få dei største mengdene, skriv varsom.no.

Mykje nedbør

Folk blir oppmoda om å halde seg unna bratte skråningar, og bekker og elveløp som raskt kan få stor vassføring.

– Vi ventar nedbør som gjer at vassmetninga i bakken blir høg. Då aukar faren for flaumskred betrakteleg, seier Verhage.

Indre delar av Nordfjord, Sogn og Hardanger, er ekstra utsette. Lokalt er det venta kraftige regnbyer.

Verhage oppmodar folk først og fremst til å følgje med på varselet og varsom.no.

I tillegg bør privatpersonar rydde eigen eigedom, og halde avløp og slukar opne.

– Mykje nedbør over mange dagar kan potensielt få store følgjer. Mange kommunar kan bli råka av vêret, seier han og viser til storflaumen i 2014.

Haustflaumen raserte fleire bustadhus i Odda og Flåm.

Aart Verhage, regionssjef i NVE region Vest, fortel at vi ventar nedbør som gjer at vassmetninga i bakken blir høg. Foto: ODDMUND REISÆTER HAUGEN / NRK

Fylkesberedskapssjef hos statsforvaltaren i Vestland, Haavard Stensvand, fortel at dei har seint ut varsel til kommunane.

– Det er ikkje så mange slike varsel vi får i året, seier han. Stensvand meiner det er god grunn til å ta varselet på alvor.

Statsforvaltaren er i tett dialog med kommunar som varselet gjeld. Stensvand ber kommunane igjen ha dialog med lokalt politi.

– Det er klart at vi tek det på alvor i høgste grad, og det er grunn til at publikum og kommunar tek det på alvor, seier han.

Fylkesberedskapssjef hos statsforvaltaren i Vestland, Haavard Stensvand ber kommunane ha dialog med lokalt politi. Foto: SONDRE DALAKER / NRK

Varsla innbyggarane

Voss Herad er ein av kommunane som kan bli ekstra hardt råka av uvêret.

– Vi har lagt ut melding til innbyggarane at det er eit oransje varsel for jord- og flaumskred, seier Tor Halvorsen, stabssjef for innbyggjarservice i Voss Herad

I tillegg er teknisk drift i kommunen i gang med å sjå etter at kummar og stikkrenner er frie.

– I den grad vi kan vere førebudde, er vi det. Det er ikkje heilt uvanleg med den type varsel.