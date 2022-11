Faren for straumrasjonering er nesten vekke

Knut Fjerdingstad, Statkraft:

Fyllingsgrada i magasina har teke seg betydeleg opp. Vi meiner, og har heile tida meint, at sjansane for rasjonering er låg. På den andre sida kan vi ikkje sjå bort frå rasjonering i andre land, noko som i sin tur kan avgrense moglegheita for import til Noreg. Det er difor større risiko for priskrise enn forsyningskrise.