Får kanskje aldri svaret på hvorfor det begynte å brenne på Sotra

Krimteknikere fra Vest politidistrikt jobber nå på spreng med å prøve å kartlegge årsaken til storbrannen på Ågotnes, som startet torsdag.

Ifølge lensmann Torgils Lutro har krimteknikere tatt med seg noen gjenstander fra stedet hvor brannen skal ha startet, men undersøkelsene av disse skal foreløpig ikke ha gitt noen gode svar.

Nå frykter Lutro at de kanskje aldri får noe svar på branngåten.

– Vi håper selvsagt at vi skal finne ut av det og holder alle muligheter åpne. Som alltid har vi tre hovedhypoteser: Naturlig årsak, uaktsomhet eller påsatt med forsett. Men det er en mulighet for at vi aldri vil finne helt ut av det, sier lensmann Torgils Lutro.

HÅPER PÅ SVAR: Lensmann Torgils Lutro sier politiets krimteknikere foreløpig ikke har funnet ut hvorfor det begynte å brenne. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Vakthavende brannsjef Nils Anders Mæland deler bekymringen.

– Her vet vi hvor brannen har startet, men ikke årsaken. Det er mange måter det kan ha antent, men det er ikke sikkert det blir så lett å si hvorfor. Slike saker har vi en del av.

Bolighus tatt av flammene

Det var tidlig torsdag ettermiddag at det tok fyr i gress og lyng ved en snuplass nær et boligområde på Fjæreide, noen kilometer sør for Ågotnes.

Vinden tok raskt tak i flammene, noe som førte til storbrann i terrenget i et område på ti kvadratkilometer.

Over 500 mennesker ble evakuert mens dramaet pågikk. Ett bolighus og en hytte brant ned, mens ytterligere ett hus fikk brannskader.

Sju brannhelikoptre deltok i slukkingen, som pågikk langt inn i helgen.

SLUKT AV FLAMMENE: Brannen tok et bolighus på Kårtveit. Fire personer ble evakuert fra huset før det tok fyr. Foto: Tipsbilde

Ønsker flere tips

Politiet har fått inn noen tips i saken som hittil ikke har ført etterforskerne noe nærmere en oppklaring.

Lensmannen sier politiet denne uken skal snakke med flere av beboerne i området, i håp om at de kan ha opplysninger som kan kaste nytt lys over saken.

– Vi er fortsatt svært interesserte i tips. Selv om de hver for seg kanskje ikke fører til gjennombrudd der og da, kan det være at de kan gi oss svar når de settes i sammenheng, sier Lutro.

ENORMT OMRÅDE: Brannen utviklet seg i rasende fart og har svidd av ti kvadratkilometer mellom Fjæreide og Ågotnes. Foto: Therese Grimstad Pisani / NRK

– 120 grader i brannområdet

Mandag formiddag er det fortsatt kraftig varme og sporadiske flammer i brannområdet på Ågotnes, nord på Sotra. Mannskaper fra brannvesenet får hjelp av Sivilforsvaret til å overvåke området.

– Enkelte steder er det en overflatetemperatur på over 120 grader. Det meste av varmen er i ferdigbrent område. Vi setter inn mest innsats på å overvåke randsonen og områder nær bebyggelse og infrastruktur, sier brannsjef Mæland.

Situasjonen på stedet betegnes nå som udramatisk, men brannsjefen er likevel bekymret for at flammene fort kan få tak dersom det kommer en oppblomstring sammen med litt vind.

– Vi kommer til å ha folk i området døgnet rundt frem til vi har fått det regnet vi trenger, sier Mæland.

SOLBERG BESØKTE BRANNSTEDET: Lørdag besøkte statsminister Erna Solberg Sotra sammen med justisminister Monica Mæland. Solberg uttrykte stor takknemlighet overfor beredskapsetatene som kjempet for å begrense skadene. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Neppe skikkelig regn før søndag

Meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Vervarslinga på Vestlandet sier det kan gå nesten en hel uke før brannmannskapene får regnskyllet de ønsker seg.

– Det blir tørt frem til torsdag. Da kan det komme noen lette drypp, men trolig for lite. Fra fredag er det bedre muligheter, men per nå ser det ikke ut til å bli en skikkelig rotbløyte på Sotra før på søndag, sier Fagerlid.