Brannvesenet har ikke kontroll på brannen som har nådd bolighus på Kårtveit på Sotra i Øygarden.

På Twitter varsler politiet at hele Ågotnes-området kan bli evakuert. Der bor det flere tusen mennesker. Så langt skal 400 personer være evakuert, ifølge 110-sentralen.

Hele nabolaget evakuert

– Ja, vi er redde nå, sier Nahad Bazou til NRK.

Fra verandaen ser han og familien flammene bre seg mot hjemmet sitt. Like etterpå ble de bedt om å forlate huset av politiet.

Bazou måtte jobbe overtid og kom hjem til et nabolag inntullet i røyk.

NÆRT: Den voldsomme brannen som brer seg på Sotra har spredt seg til bebyggelse Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

– Jeg kom litt sent hjem fra jobb i dag. Da ser jeg at hele skogen står i brann. Jeg håper det blir slukket så fort som mulig, sier Bazou til NRK

Han og barna regner med at de snart blir evakuerte, når NRK snakker med dem.

Sønnen Haidar Bazou (11) sitter på telefonen og har fulgt utviklingen underveis.

– Røyken kommer mot oss og det er litt skummelt. Har aldri sett dette skje før, sier han.

Ber evakuerte møte opp i idrettshall

Like etter intervjuet blir familien evakuert. NRKs utsendte blir også bedt om å forlate området på grunn av mye røyk og flammene som nærmer seg.

På Twitter ba politiet de evakuerte på Maggervarden og Valderhaug på vestsiden av Sotra, om å komme ned til fotballbanen på Ågotnes. Seinere ble samlingsstedet endret til Ågotneshallen.

RØRT: Ordfører Tom Georg Indrevik (H) er rørt over dugnadsånden folk har vist under krisen etter å ha besøkt de skadelidende i Ågotneshallen på Sotra. Foto: Thomas Thorsen / NRK

Der inne finner evakuerte sammen, og Røde Kors, helsepersonell og politi bistår.

Ordfører Tom Georg Indrevik (H), har akkurat besøkt hallen da NRK ringer ham.

– Jeg har stor sympati med de skadelidende som kanskje mister husene sine, enormt imponert over innsatsen til brann- og redningsmannskapet og jeg er rørt over dugnadsånden folk rundt her har vist, sier han.

Han forteller om kjøpmenn som fyller bilen sin med varer og kommer til idrettshallen.

Ifølge Indrevik er stemningen rolig og sindig inne i hallen blant de berørte.

Opplevde storbrann for seks år siden

Helge Kronstad bor cirka to kilometer unna fra der flammene herjet torsdag ettermiddag. Han måtte evakuere da det brant kraftig i samme området i 2015.

– Nå er det såpass langt unna, men den gangen var det litt dramatisk å bli vekket midt på natten for å bli evakuert.

Han har tatt turen for å få vite hvor langt unna brannen var huset hans.

– Etter det jeg leste i nyhetene trodde jeg det var nærmere. Nå slipper vi å pakke med oss det vesentligste, heldigvis.