I dag har Norges forskningsråd og regjeringen offentliggjort 30 forskningsprosjekter som får midler for å forske på koronapandemien.

Totalt er det lyst ut inntil 130 millioner kroner ut til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere virusutbruddet.

– Det er satt i gang mye forskning på koronavirusutbruddet, men det er lenge igjen før pandemien er et tilbakelagt kapitel. Jo mer kunnskap vi får, jo raskere, tryggere og smidigere kommer vi oss gjennom dette, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Skal forske på sykehuspersonell

78 fagmiljøer sendte i slutten av mars inn søknad til Forskningsrådet. Siden har alle søknadene blitt vurdert av internasjonale fageksperter.

De 30 prosjektene som får tildeling vil foregå ved flere forskjellige institusjoner over hele landet.

19 av prosjektene er tilknyttet universitetene, tre til helseforetakene og syv kommer fra forskningsinstituttene. Næringslivet er også koblet på syv av prosjektene.

Disse prosjektene får finansiering Ekspandér faktaboks Prosjekter finansiert av Forskningsrådet: Norwegian SARS-CoV-2 study – Virological, clinical and immunological characterisation of inpatients during the COVID-19 outbreak (Universitetet i Oslo) Sum: 4.984.000 kroner

Survival rates and long-term outcomes for patients with COVID-19 admitted to Norwegian ICUs (Oslo universitetssykehus) Sum: 3.926.000 kroner.

COVID-19 Public Response and Rapid-Cycle Re-Implementation of Activities (Universitetet i Oslo) 5 millioner kroner.

Monitoring the actual population prevalence of SARS-CoV-2 infection in Norway to model and predict the current and future epidemic (Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet) Sum: 5 millioner kroner.

COVID-19 Seasonality: The effect of environmental variation on the spatiotemporal dynamics at national, regional and global scales (Universitet i Oslo) Sum: 5 millioner kroner.

COVIDOSE: Determining infectious dose for SARS-CoV-2 and assessing contact/proximity risk (Universitetet i Oslo) 4.284.000 kroner.

Stress responses and health complaints in hospital personnel during the Covid-19 pandemic (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) Sum: 4.966.000 kroner.

Digital Infrastructure for Robust and Scalable Patient Monitoring in Pandemic Response Situations (Universitetet i Agder) Sum: 4.519.000 kroner.

CovidNor - Experiences of patients and primary health care professionals during the COVID-19 epidemic in Norway (Universitet i Oslo) Sum: 5 millioner kroner.

Drivers of public responses toward Coronavirus outbreak and implications of social dynamics (COSD) (Høgskulen på Vestlandet) Sum: 4,4 millioner kroner.

COVID-19 Supply Chain Task Force (Stiftelsen Handelshøyskolen BI) Sum: 2.936.000 kroner.

Information Systems for Emergency Diseases: Emergency Response to the Covid19 Pandemic – supporting global and national surveillance (Universitet i Oslo) Sum: 5 millioner kroner.

The Smartphone Pandemic: Mobile technologies and data in the COVID-19 response (SMARTPREP) (Universitet i Oslo) Sum: 3.535.000 kroner.

SARS-CoV-2 infection and COVID-19 in women and their young infants in Kampala, Uganda (Universitetet i Bergen) Sum: 5 millioner kroner.

Emotional Contagion (EmotiCon): Predicting and preventing the spread of misinformation, stigma, and anxiety during a pandemic (Norce, Kristiansand) Sum: 3.121.000 kroner.

Pandemic Rhetoric, Trust and Social Media: Risk Communication Strategies and Public Reactions in a Changing Media Landscape (PAR-TS) (Universitet i Oslo) Sum: 5 millioner kroner.

Fighting pandemics with enhanced risk communication: Messages, compliance and vulnerability during the COVID-19 outbreak (Universitetet i Stavanger) Sum: 5 millioner kroner.

COVID-19 in Norway: A real-time analytical pipeline for preparedness, planning and response during the COVID-19 pandemic in Norway (FHI) Sum: 5 millioner kroner.

Covid-19 Network Technology based Responsive Action (Universitetet i Agder) Sum: 4.004.000 kroner.

Detection and temporal monitoring of SARSCoV-2 in Norwegian hospitals and other high transmission risk environments (NorCoV2) (Forsvarets forskningsinstitutt) Sum: 1.935.000 kroner. Prosjekter som er samfinansiert av Kreftforeringen og Forskningsrådet: Defining the immune cells that correlate with fatal acute lung injury in COVID-19 and in two clinical trials for severe disease (Oslo universitetssykehus) Sum: 3.217.000 kroner.

Early COVID-19 wave in Norway: Social inequality in morbidity, compliance to nonpharmaceutical interventions and labour marked consequences (OsloMet) Sum: 2.269.000 kroner.

EU-COVID-19 - a multinational registrybased linkage study with focus on risk and protective factors, clinical outcomes and mental health (Universitetet i Oslo) Sum: 4.970.000 kroner.

Corona-undersøkelsen i Trøndelag: Risk stratification of severe COVID-19 infection in children and adults (CUT COVID-19) (St. Olavs Hospital) Sum: 5 millioner kroner. Prosjekter finansiert av Trond Mohn stiftelse: COVID-19 outbreak in Norway - Epidemiology, health care utilization and primary care management (CONOPRI) (Norce, Vestland) Sum: 5 millioner kroner.

Perceived Risk and Precautions during a Pandemic Outbreak (Universitetet i Bergen) Sum: 4.570.000 kroner.

COVID communication: Fighting a pandemic through translating science (Universitetet i Stavanger) Sum: 5 millioner kroner.

Cohort study of COVID-19 Nested within an RCT of Patients with Community Acquired Pneumonia: Disease severity, Management, and Outcomes (Universitetet i Bergen) Sum: 4.885.000 kroner.

COVID-19 infection in healthcare workers and the general population (Universitetet i Bergen) Sum: 5 millioner kroner.

Technologies for Monitoring COVID-19 Epidemiological Development (Norce, Agder) Sum: 4.150.000 kroner.

Blant prosjektene som får støtte, er et forskningsprosjekt som skal undersøke stress og langtidsvirkninger av koronapandemien for helsepersonell som jobber på sykehus.

Prosjektet ledes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i Oslo.

Prosjektleder Grete Dyb sier pengestøtten på 4,9 millioner gjør at forskningen nå kan gjøres om til en nasjonal studie.

FÅR STØTTE: Prosjektleder Grete Dyb ved NKVTS sier pengestøtten fra Forskningsrådet har stor betydning. Foto: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

– Dette er vi veldig glade for. Vi mener det er viktig både å forstå og kartlegge hva de som står i frontlinjen opplever. Vi kunne ikke gjennomført en nasjonal studie uten disse pengene, sier Dyb.

Prosjektet har som mål å finne ut hva helsepersonell utsettes for gjennom en pandemi og hvilke tilleggsbelastninger de opplever i arbeidssituasjonen.

Data skal samles inn fra Oslo universitetssykehus, Ahus, St. Olavs hospital i Trondheim og UNN i Tromsø. Datainnsamlingen vil gjøres i tre faser, med siste innsamling i januar neste år.

– Kriser setter folk på vanskelige prøver, enten det er terrorangrep eller kritisk syke som følge av en pandemi. Målet er at vi skal få et grunnlag som kan gjøre at helsevesenet ikke kneler i disse situasjonene, sier forskningslederen.

FRONTLINJEN: Forskere skal prøve å forstå og kartlegge hva de som står i frontlinjen opplever. Foto: Katrine Sunde / Haukeland Universitetssjukehus

Skal undersøke Kina, Italia og USA

I Vestland fylke er det blant annet bevilget 4,4 millioner kroner til et forskningsprosjekt ved Høgskulen på Vestlandet om hvordan krisekommunikasjon og tiltak fra myndighetene virker inn på befolkningen.

Både Kina, Italia, USA og Norge skal undersøkes i studien, som starter opp 1. juli.

– Vi skal kjøre et felteksperiment i fire land, der kommunikasjon og tiltak blir systematisk variert. Slik at vi kan sammenligne tiltak og krisekommunikasjon på tvers av land, sier professor og forskningsleder Chunyan Xie.

Også forskningsprosjekter ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Bergen har fått støtte.

Ved Oslo universitetssykehus skal forskere gjennomføre en nasjonal kartleggingsstudie av overlevelse og senplager etter intensivbehandling av Covid-19.

Ved Universitetet i Bergen skal det undersøkes hvordan befolkningen agerer på pandemien.

Alle prosjektene vil vare fra ett til to år.

FÅR 4,4 MILLIONER: Ved Høgskulen på Vestlandet skal det forskes på hvordan krisekommunikasjon og tiltak fra myndighetene virker inn på befolkningen. Foto: Ola Weel Skram / NRK

Spleiselag

Tildelingen av de 130 millionene er et spleiselag mellom både private og offentlige aktører. Blant dem som bidrar er Trond Mohn stiftelse og Kreftforeningen. De bidrar med henholdsvis 30 og åtte millioner kroner.

– Vi ser mye penger både fra stiftelser og det offentlige som nå stilles til rådighet. Jeg tror at vi kommer til å komme ut av dette med kunnskap som er verdifull for framtida, og som også kan brukes til andre ting, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.