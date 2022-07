Europeisk kriseplan vil tvinge folk til å spare energi

Frode Alfheim, forbundsleiar Industri Energi

– Dette viser at krigen som Russland fører mot Ukraina er blodig alvor også for Europa. EU tek no konsekvensane av krigen og tek grep for å tryggje energiforsyninga si og økonomien sin. Det viktigaste Noreg kan gjere er å sørgje for at vi leverer alt det vi klarer av gass frå norsk sokkel til Europa. Det vil medlemmene våre bidra med kvar einaste dag.

Asgeir Tomasgard, professor ved NTNU

– Dersom all russisk gass skulle forsvinne frå den europeiske marknaden allereie i år, vil det på kort sikt skape behov for å prioritere sterkt korleis gassen frå andre kjelder skal brukast. Det er forståeleg at EU hevar beredskapen og førebur seg for at dette kan skje. På lengre sikt kan gassen erstattast mellom anna med LNG import, energieffektivisering og fornybar energi. Men på kort sikt vil eit fullstendig bortfall av russisk gass merkast godt i Europas energisystem og drastiske tiltak slik som dei som er skisserte vil vere nødvendige.

Bård Ludvig Thorheim, Høgre

– Denne planen viser kor anstrengd energisituasjonen er i Europa. Vi må vise samhald med våre allierte og partnarar i Europa når Putin prøver å utnytte sårbarheiter. Noreg bør leite meir etter gass også i nye område (26. konsesjonsrunde) for å hindre at norske gassleveransar stuper om nokre år. Då kan vi hindre at tilbakefallet i klimaarbeidet med auka bruk av kolkraft, blir permanent. Vi treng raskare utbygging av fornybar, under dette havvind og meir vasskraft, både for eigen forsyningstryggleik og som bidrag med overskotskraft inn i det den europeiske energimarknaden.

Sofie Marhaug, Raudt

– Å energieffektivisere i alle ledd, også i næringslivet, er viktig både for forsyningstryggleiken, for å spare miljøet og for å gjere Europa uavhengige av russisk gass. I Noreg har den kraftforedlande industrien nettopp nærleik til rein energi. Nærleik til rein kraft reduserer også nett-tapet og er sånn sett eit energisparingstiltak i seg sjølv. Noreg har, før liberaliseringa av marknaden og stadig tettare tilknyting til større og dyrare prisområde, hatt rein og rimeleg kraft som konkurransefortrinn. Langsiktige kontraktar sikrar framleis storindustrien. For Noreg er det viktig å halde fast ved dette, ikkje minst i eit klimaperspektiv, og krav til energieffektivisering bør inn i avtalane. Alternativet til billig kraft er fort billig arbeidskraft.