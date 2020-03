– Me har opplevd at posten ikkje har kome fram. Me mistenker også at post kan ha forsvunne, utan at me nokon gong har fått vita om han, seier Ove Myrmel, leiar i Nasdalen grendalag.

Til dømes fann ikkje eit brev frå Statens vegvesen vegen dei 17 kilometrane sørover frå Førde til Myrmel nyleg. Det måtte hentast på trafikkstasjonen.

– I tidlegare tider kom postboda fram både til fots og til hest. At me no oftare og oftare opplever problem, er eit tilbakesteg, seier Myrmel.

– Det har så vidt eg veit ikkje vore problem med at politi eller ambulanse ikkje har funne fram. Men det er ikkje noko ein skal venta på at hender. Det skal ein førebyggja at ikkje skjer, seier Myrmel.

NUMMER: – Det er ikkje så viktig kva nummeret på huset vert, så lenge ein finn ei løysing slik at det moderne samfunn finn fram, seier Ove Myrmel. Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK

Halve bygda har fått

Delar av innbyggjarane i grenda har fått nye vegadresser, men det gjeld ikkje dei som har direkte tilkome frå E39. Dei bur berre på ei såkalla matrikkeladresse, som er bygd opp av eit gards- og bruksnummer, og eventuelle feste- og undernummer.

Problemet for innbyggjarane på Myrmel er at europavegen ikkje har fått eit vanleg gatenamn.

Sjølv om kartverkssjefen meldte at alle i Noreg landet skulle få adresser innan 2015 og det står i matrikkelforskrifta at alle skal ha adresser, har det altså ikkje gått i orden.

Er nøgd med kommunane

Fylkeskartsjef i Vestland, Anne Lien, er klar på kvifor det er viktig med ei skikkeleg vegadresse.

– Tidlegare skjedde alt lokalt. Posten blei sortert på det lokale postkontoret og ambulansesjåføren jobba i sitt lokalsamfunn. Alle visste kvar alle budde. No er alt mykje meir sentralisert, og ein er nøydd til å ha ei eintydig vegadresse for at desse tenestene skal nå fram i tide, seier ho.

KREVJANDE: – Mange har meiningar, blant anna om namna til vegar. Adressesaker er ikkje nødvendigvis enkle, kjappe saker som kommunane berre kan køyra gjennom, seier fylkeskartsjef i Vestland, Anne Lien. Foto: PRIVAT

– I ein travel kvardag skjønnar me at det ikkje er lett å prioritera adresseringsprosjekta blant andre oppgåver. Me er veldig nøgde med den innsatsen kommunane har gjort, seier Lien.

Mellom anna skryt Lien av Fjaler kommune. I 2013 var kommunen heilt utan vegadresser, medan dei no har ei dekning på 98 %.

– Me har erfart at det gjerne må ein ressursperson i kommunen til for å få prioritert eit adresseprosjekt. Om ein også vel gatenamn det ikkje blir så mykje diskusjon rundt, er det mogeleg å få på plass adresser så raskt som dei har klart i Fjaler, seier fylkeskartsjefen.

Vegadresser i Noreg pr. 13.01.2020 Fylke Adresser totalt Vegadresser % Matrikkeladresser % Agder 175 172 170 241 97.19% 4 931 2.81% Innlandet 290 586 286 214 98.5% 4 372 1.50% Møre og Romsdal 134 895 125 908 93.34% 8 987 6.66% Nordland 150 522 137 276 91.2% 13 246 8.80% Oslo 101 716 101 520 99.81% 196 0.19% Rogaland 197 252 191 720 97.2% 5 532 2.8% Troms og Finnmark 142 239 128 403 90.27% 13 836 9.73% Trøndelag 238 866 224 339 93.92% 14 527 6.08% Vestfold og Telemark 223 803 219 760 97.19% 4 043 1.81% Vestland 289 494 276 240 95.42% 13 254 4.58% Viken 536 566 520 795 97.06% 15 771 2.94% Heile landet 2 481 897 2 383 701 96.02% 98 696 3.98%

Stoppa opp grunna samanslåing

– I fjor hadde Gaular kommune eit forslag til namn på E39 mellom Førde og Vadheim, men det var sett på vent til kommunesamanslåinga var gjennomført, slik at ein berre trong å gjennomføra ein prosess i ein kommune, seier oppmålingsingeniør i Sunnfjord kommune, Knut Ove Indrebø.

Oppmålingsingeniør Knut Ove Indrebø (t.v.) og Odd Harry Strømsli er blant dei i som har ansvar for å få på plass dei siste 1 531 adressene i Sunnfjord kommune. Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK

Kommunen jobbar for augneblinken med adressering.

– Det er to lange trasear i kommunen som ikkje har fått vegadresser, nemleg fv. 13 mot Sogndal kommune og E39 mot Høyanger kommune, seier Indrebø.

– Elles er det oppretta saker på dei andre vegane i kommunen som ikkje har vegnamn.