Enorm interesse for karbonfangst: – Vi opplever et stort trykk

– Vi opplever et stort trykk. Mellom 10 og 15 selskap i ulik størrelsesorden har tatt kontakt, sier Øygarden-ordfører Tom Georg Indrevik.

I går fikk regjeringens prestisjeprosjekt «Langskip» en internasjonal storspiller med på laget.

På en pressekonferanse varslet Microsoft-president Mike Smith at selskapet hadde inngått en intensjonsavtale med det storstilte CO₂-lagringsprosjektet Northern Lights.



Prosjektet omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO₂ i Nordsjøen og er en del av det norske prosjektet «Langskip».

Fra en stor terminal i Øygarden utenfor Bergen skal CO₂ pumpes via en rørledning til en brønn og lagres 2.500 meter under havoverflaten.

Klimagassen skal først fanges ved to store anlegg i Oslo og Brevik og vil fraktes i spesiallagde skip til Øygarden.

Internasjonal interesse

Nå vil flere selskap følge etter Microsoft og ta del i det som ligger an til å bli et grønt industrieventyr ytterst i havgapet.

– Interessen kommer fra både nasjonale og internasjonale selskap som ser fordelen med å bli kvitt CO₂. Å være etablert her vil gi dem en kortreist løsning, sier daglig leder Ronny Haufe i CCB Energy Holdning.

Ifølge Haufe er det snakk om selskap innen prosess- og hydrogenindustri, selskap som er eksperter på CO₂-fangst og bedrifter som ønsker å bli mer klimavennlige.

– Dette kommer til å bli viktig for mye av industrien i Europa og alle som ønsker å deponere CO₂. Anlegget blir også helt avgjørende for at Norge skal innfri klimamålene, sier Haufe.

VIKTIG: Daglig leder Ronny Haufe i CCB Energy Holdning mener det planlagte anlegget i Øygarden vil få nasjonal betydning. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Tror på nye arbeidsplasser

Samlet investeringer for «Langskip» fra regjeringens side er beregnet til 17,1 milliarder kroner.

Dette inkluderer lagringsdelen av prosjektet Northern Lights som foregår på Vestlandet.



Kostnadene for fangst og lagring er beregnet at vil koste 25,1 milliarder kroner over 10 år.

Ordføreren i Øygarden mener det er realistisk at prosjektet vil kunne skape mange nye arbeidsplasser i kommunen.

– På sikt tror vi dette kan genere mellom 500 og 1500 arbeidsplasser på alt det som skjer rundt. Selve prosessanlegget vil ikke ha så mange arbeidsplasser når det står ferdig, sier Indrevik.

Prosjektet må først gjennom budsjettforhandlingene i Stortinget før det kan gis et endelig grønt lys.

Ordføreren tror likevel ikke det er noen fare for at planene vil stoppe opp nå.

– Både Northern Lights og Equinor har gjort en så god jobb at jeg regner med anlegget kan åpne etter planen i 2023, sier han.