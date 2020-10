– I dag markerer fødselen av ny teknologi, starten på en ny industri, og et kritisk steg mot det som bokstavelig talt kan hjelpe oss å redde verden.

Slik startet president i Microsoft, Brad Smith, da han snakket over storskjerm fra Washington under en pressekonferanse i Oslo onsdag kveld.

I september presenterte regjeringen sine planer for karbonfangst og -lagring (CCS) i Norge. Et hovedpoeng med milliardprosjektet har vært å bidra til teknologiutvikling internasjonalt.

Det var derfor en storfornøyd statsminister og olje- og energiminister som i ettermiddag kunne avsløre at en internasjonal teknologigigant er mer enn bare litt interessert i prosjektet.

Selskapet Microsoft har nemlig signert en intensjonsavtale med Northern Lights. Sistnevnte utgjør selve lagringsdelen i det storstilte karbonfangst og -lagringsprosjektet.

Ut i verden

Prosjektet er et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total. Det omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO₂ i Nordsjøen, og er en del av det norske prosjektet «Langskip».

Både statsministeren og olje- og energiministeren var til stede da avtalen ble signert.

– Vi håper og tror at dette vil berede grunnen for mer karbonfangst og .lagring andre steder i Europa. Derfor er det en stor ære å være her i dag med ett av de mest innflytelsesrike globale selskapene, sa Erna Solberg (H).

– Langskipet var avgjørende for å bringe vikingene ut i verden. Vi vil sikre at denne nye teknologien blir brakt ut til verden. Intensjonsavtalen som signeres i dag vil utvilsomt bringe teknologien til globale markeder, sa energiminister Tina Bru (H).

Statsminister Erna Solberg under pressekonferansen etter at Microsoft onsdag avtalte å samarbeide om CO₂-fangst- og -lagringsprosjektet «Langskip» Foto: Hallvard Norum / NRK

Også Bellona-leder Fredric Hauge er begeistret over nyheten.

– Dette er stort. Først bestemmer regjeringen seg for å lede verden innen CO2-fangst og –lagring ved å lansere fangstprosjektet Langskip. Så kommer en globalt ledende bedrift, Microsoft, og vil bli med om bord på reisen.

Hauge mener infrastruktur for CO2-lagring vil utløse ny politikk og konkrete planer for CO2-fangst i Europa.

Nylig foreslo EU-kommisjonen å bevilge en milliard kroner til transport og lagring av CO2 i Rotterdam.

Digital kompetanse

Microsoft vil utforske hvordan deres digitale kompetanse kan integreres i Northern Lights-prosjektet.

Selskapet vil også se på hvordan de kan bidra til å utvikle teknologien og løfte fram CCS for å nå Europas klimamål.

Distrikt- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland er også fornøyd.

– Jeg tror innføring av digitale kapasiteter i Northern Lights-prosjektet kan vise seg å være en nøkkelfaktor for å oppnå regjeringens ambisjon om å utvikle en fullskala CCS-verdikjede. Sikkerhet, produktivitet, tilgjengelighet og bærekraft er alle viktige elementer som kan forbedres gjennom bruken av digital teknologi, sier Helleland.

Equinors konserndirektør Irene Rummelhoff og Microsoft Norges leder Kimberly Lein-Mathisen poserer med intensjonsavtalen. Foto: Hallvard Norum / NRK

Microsoft med store klimaplaner

Microsoft annonserte i januar at de har store klimaplaner. Blant annet skal selskapet være karbonnegativt innen 2030. Det vil si at de skal fjerne en større mengde klimagasser fra atmosfæren enn selskapet selv bidrar til å slippe ut.

– Derfor er denne teknologien så kritisk for et selskap for Microsoft. Vi vil være ett av mange selskaper som vil ønske å kjøpe tjenestene og betale for at CO₂ blir fjernet, fanget og lagret dypt nedi bakken, sier Brad Smith i Microsoft.

Målet er å fjerne alle utslipp Microsoft har bidratt til gjennom historien innen 2050. Microsoft ble grunnlagt i 1975.

Microsoft har 150.000 ansatte i over 100 land. På børsen er selskapet verdt over 15.000 milliarder kroner, altså en god del mer enn det norske Oljefondet.