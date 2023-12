Enda tøffere for nylig løslatte å få økonomisk fotfeste: – Må være ekstremt sparsom

I juni kom «Bjørn» ut av fengsel etter å ha sonet 12 år for drap. Han kom ut til en helt ny økonomisk hverdag. Rentehevinger og prisstigning gjør det svært tøft for tidligere innsatte å få endene til å møtes på utsiden av murene.

– Jeg må være ekstremt sparsom og prioritere det aller viktigste for at det skal gå rundt. Klær kjøper jeg nesten ikke. Pengene jeg får fra Nav dekker akkurat husleien, forteller han.

I tillegg til ordinære utgifter, betaler han også erstatning til offerets etterlatte.

– Det er ikke noe bra liv, men jeg må bare klare det. I begynnelsen så jeg veldig mørkt på det. Men jeg må bare ta en dag om gangen, sier «Bjørn», som er klar på at det fins andre som har det langt verre:

– Jeg klarer meg, men hva med de som har familie?

«Bjørn» sliter med å få endene til å møtes etter at han slapp ut fra fengsel. Foto: Iuliana Alexa / NRK

– Starter på minus

Inkassoekspert Geir Grindland bekrefter at situasjonen er ualminnelig tøff for folk som i disse dager skal etablere seg på nytt i samfunnet.

Han peker på at mange som blir løslatt etter soning ofte har betydelig gjeld som de har opparbeidet seg før de havnet i fengsel.

Foto: Privat

– Når familier med en vanlig jobb sliter, kan man tenke seg hvordan det er for de som kommer ut av fengsel. De starter på minus, uten en jobb å gå til. Da er det nesten en umulig oppgave å få ting til å gå rundt, sier Grindland.

Selv om renten skulle stabilisere seg nå, sier Grindland at inkassotoppen ikke er nådd ennå.

– Det kommer nok til å bli enda tøffere i 2024. Det er mørke skyer i horisonten for mange, ikke bare for de som kommer ut av fengslet, sier Grindland.

Tilbake til kriminalitet

Kristine Pedersen er fengselsbetjent i Bergen fengsel og er tett på fangene. Hun mener det er veldig viktig å hjelpe de innsatte med økonomien.

Hun frykter at dårlig økonomi vil gjøre det lettere å falle tilbake til kriminalitet.

– Hvis det bare er surr i økonomien, og du skylder så mye at du ikke aner hvordan du skal skaffe penger til mat, er det klart noen tenker at de kan tjene penger raskt ved å selge narkotika, sier Pedersen.

Han regner seg som heldig. «Bjørn» har tak over hodet og har fått seg et sted å bo. Andre har det langt verre, påpeker han. Foto: Iuliana Alexa / NRK

Det er «Bjørn» godt kjent med.

– Kriminalomsorgen gjør en fantastisk jobb, men det hjelper lite når ingen er der for å ta deg imot etter løslatelse. De innsatte har ofte liten eller ingen familie, og det eneste de har er et rusmiljø som er lett å havne tilbake i.

– Jeg har sett mange som klarer seg bra inne i fengselet, som ramler utpå så snart de kommer ut igjen.

Tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet viser at 21 prosent blir domfelt for ny kriminalitet innen to år etter løslatelse og hele 30 prosent innen fem år.

Tilbyr kurs i økonomi

«Bjørn» har helt siden 2015 vært i kontakt med Crux Kalfarhuset oppfølgingssenter hvor mennesker som vil komme ut av rus og kriminalitet kan få hjelp.

Miljøterapeut i Crux og tidligere fengselsbetjent Odd Øyvind Ueland forteller at det er mange tidligere domfelte som sliter for tiden på grunn av ekstremt tøffe økonomiske forhold.

Miljøterapeut Odd Øyvind Ueland forteller at mange løslatte havner på gaten med 300 kroner i lommen og en plastpose i hånden. Foto: Iuliana Alexa / NRK

– Det er tøffe tider. Klassikeren med 300 kroner i lommen og en plastpose i hånden er høyst reell, sier Ueland.

Mange av de Crux er i kontakt med trenger hjelp for å få orden på økonomien. Kalfarhuset har hatt kurs i gjeldshåndtering og hvordan styre sin egen økonomi og budsjett.

– Nylig var jeg i kontakt med en som slet med høy gjeld. Han fikk hjelp til å ta kontakt med kreditor, som hjalp veldig på situasjonen. Men det var grusomt for ham og han orket ikke ta tak i tingene alene, sier Ueland.

«Bjørn» er full av lovord om hjelpen han har fått hos Crux.

– De ser på deg som et menneske, og ikke på det du har gjort, sier Bjørn.

– Ta imot tilbud om hjelp

Inkassoekspert Grindland ber eks-innsatte gripe de muligheter til hjelp som fins for å unngå at de gir opp og havner tilbake i kriminalitet.

– Mitt beste råd er å ta kontakt med nærkontoret eller en gjeldsrådgiver i kommunen der du bor. Book den timen, mener Grindland og legger til:

– De kan hjelpe deg å sette opp budsjett, finne ut hvor mye du har å rutte med og finne en løsning.

«Bjørn» mener eks-innsatte må være flinke til å ta imot den hjelpen de kan få for ikke havne tilbake i kriminalitet og rus. Foto: Iuliana Alexa / NRK

Veien videre

«Bjørn» har nå fått seg leilighet gjennom Nav og deltar regelmessig på ulike arrangement ved Crux. I tillegg har han nylig fått seg en vikarjobb.

– Jeg så veldig mørkt på det i begynnelsen, og jeg vet at mange har det vanskelig. Men tilbud fins, og jeg håper flere benytter seg av dem, slik at det blir lettere å klare seg på utsiden, sier han.