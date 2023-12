Elever etterlyser nøytral info om Gaza-krigen: – Vanskelig å vite hva man skal tro på

Israels krig mot Hamas på Gazastripen etter terrorangrepet 7. oktober er et tema som engasjerer skoleelever også i Norge.

Selv om det flommer over med informasjon både i tradisjonelle og sosiale medier, syns elevene Ida Mikkonen (15) og Håkon Hellebø Bjørnesen (15) i 10. klasse på Rothaugen skole i Bergen at det er utfordrende å danne seg en mening om det som skjer.

Fra venstre: Ida Mikkonen, Olav Dahl Korneliussen og Håkon Hellebø Bjørnsen er elever ved Rothaugen skole i Bergen. Foto: Iuliana Alexa / NRK

– Det er vanskelig å vite hva man skal tro på. I sosiale medier kan det bli litt overveldende. Der får vi masse grusomme bilder uten å få et bilde av hele situasjonen, sier Håkon.

– Det kan virke som de forskjellige mediene bare dekker én side av saken, sier Ida.

Kastet undervisningsplanen til side

Elevenes ønske om bedre informasjon om krigen i Gaza gjorde at lektor Mads Kapstad satte seg ned og laget et eget undervisningsopplegg om den pågående krigen og bakgrunnen for den.

– Dette kom veldig fort, og da måtte den opprinnelige planen kastes litt til side, sier Kapstad, som brukte to uker på å forberede modulen.

– Målet er å gi et innblikk i konflikten mellom Israel og Palestina som kan hjelpe elevene til å forstå konflikten fra begynnelsen av. Jeg har lagt merke til at mange av elevene ikke visste hva dette var for noe, sier Rothaugen-læreren.

Vanskelig å være nøytral

En sentral del av opplegget er å gi rom i timene for at elevene selv kan diskutere konflikten og gjøre seg opp egne meninger.

– Det foregår grusomheter fra begge sider, og det er ingen som er helt uskyldige. Slikt skal elevene få lov til å diskutere. De er i en alder hvor de klarer å reflektere selv.

– Hva er det mest utfordrende med å undervise om krigen og konflikten som ligger til grunn for den?

– Å holde seg nøytral. Det har vært vanskelig til tider. Men jeg skal ikke formidle min mening, jeg skal formidle fakta.

Mads Kapstad diskuterer gjerne med elevene om konflikten. Foto: Iuliana Alexa / NRK

Elevene i tiende klasse gir overfor NRK uttrykk for at de er svært fornøyde med at de får undervisning som hjelper dem til å forstå hva som skjer i Midtøsten.

– Det har vært veldig bra å få lære om dette på skolen nå, sier elev Håkon Hellebø Bjørnesen.

– Utfordrende for lærere

Rektor ved Rothaugen skole, Hanne Hovland, berømmer Kapstad for initiativet.

– Når det kommer til slike konflikter, kan det være vanskelig for lærere. Men det er viktig for elevene at noen er der for å ta imot disse spørsmålene, sier Hovland.

– En må være varsom med tanke på elevenes bakgrunn. Det er rom for egne tanker også i lærerens nøytralitet, men elevene skal få fakta.

Hanne Hovland er rektor ved Rothaugen skole. Foto: May-Helen Rolfsnes

Steinar Vegsund Strømli er fylkesleder i Utdanningsforbundet i Vestland. Han bekrefter at kriger som i både Gaza og Ukraina kan være utfordrende å håndtere for skoler.

– I tillegg til at det kan være elever som er direkte eller indirekte berørte av krigen, vil det massive medietrykket i aviser, TV og sosiale medier gjøre at elevene kan bli preget av situasjoner, sier Strømli.

Steinar Vegsund Strømsli er leder ved Utdanningsforbundet i Vestland og snakker om denne konflikten. Foto: Arne Stubhaug

– Lang erfaring i å håndtere kriser

Han sier det er skolenes oppgave å opplyse elevene om kriger og konflikter som dominerer nyhetsbildet.

– Skolene og lærerne har lang erfaring med å håndtere kriser med stor medieoppmerksomhet. De er gode på å gi konfliktene en balansert og nyansert fremstilling tilpasset aldersnivå, sier Strømli.